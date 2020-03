Svaki oženjen muškarac ljubavnici plasira OVU priču

„Pitam se zašto svaki oženjen muškarac ako ima ljubavnicu, jednu, dve, pet – po šablonu priča isto. A te devojke ili žene od kad je sveta i veka uvek slušaju: „žena me ne razume!“

Da li ima neki originalniji pristup koji bi mogao nastati u 21. veku?

Ne shvatam ni te ženske osobe koje slušaju takvu priču i teše se kako su bolje od njegove žene – ne zapitaju se zašto on tako baljezga, a nije u stanju bez žene da živi.

I svi pametni u tom trouglu.“ (petunija_love)

„Zato što ona tako divno sluša i sve razume, valjda u nadi da će on jednog dana razumeti koliko je ona u tome neizmerno bolja od v.d. supruge – i tako se zemlja okreće.“ (gost 15307)

„To se možda neka šačica žena upoređuje sa njegovom i teši

ostale. Ta priča je mnogo ne zanima i ne opterećuju se njom,

ali tu je fejk saosećanje – to će prava ljubavnica da mu pruži.“ (MandelAmande)

„Možda je onda, ako im je već do švaleracije, ispravno da ako je oženjen – nađe udatu i tako se međusobno jedno drugom žale – ona na muža, on na sopstvenu ženu – to je već neka ravnoteža.

isto bi loše bilo da zauzeta žena ima ljubavnika koji je slobodan i onda ga smara o mužu sa kojim navodno živi zbog deteta.“ (petunija_love)

