Umro najstariji čovek na svetu: dočekao 113. godina, a ovo je njegova tajna (video)

Najstariji čovek na svetu, Francisko Nunjez Olivera, preminuo je samo mesec dana posle 113. rođendana. Porodica Olivere je saopštila da je on umro u svojoj kući u rodnom mestu Bjenvenida u Španiji gde će biti i sahranjen.

– To je šteta za celo selo i čitav svet – rekao je gradonačelnik Bjenvenide i dodao: – Proteklih godina nam je dosta značio, predstavljao je naše selo i pomogao da se čuje za nas -.

Ovaj Španac je imao četvoro dece, 9-oro unuka i 15-oro praunuka. Pre mesec dana je proslavio 113. rođendan uz tortu i čašu mleka, a potom je otvarao čestitke koje su mu stigle iz svih krajeva sveta.

