Zašto muškarci imaju jutarnje erekcije? Evo odgovora

Nema koji muškarac se barem jednom u životu nije pitao zašto se svakog jutra budi s erekcijom…

Ova pojava pogađa polovinu populacije skoro svakodnevno. Za početak, malo anatomije. Penis se sastoji od tri dela: korena, osovine penisa i glavića. Njihovu osnovu čine erektilna tela: dva kavernozna (šuplja) tela (levo i desno) i sunđerasto telo, unutar kojeg se nalazi uretra.

Erekcija uključuje psihološke, neurološke, hormonske i vaskularne faktore i može se nazvati neurovaskularnim događajem pod hormonskom kontrolom. Jutarnja erekcija je spontana i javlja se tokom spavanja ili nakon buđenja. Muškarci koji nemaju erektilnu disfunkciju imaju erekciju tri do pet puta tokom noćnog sna.

Ovaj fenomen počinje u materici i nastavlja se tokom života. Ono što nije toliko poznato je da žene tokom noći doživljavaju erekciju klitorisa i vaginalne kontrakcije. Ono što znamo je da su jutarnje erekcije kod muškaraca i klitorisalne erekcije kod žena povezane sa REM spavanjem, piše IFL Science.

Tokom REM faze sna, neuroni koji oslobađaju noradrenalin se ‘isključuju’. Smatra se da ovo dovodi do lučenja testosterona tokom REM spavanja, što dovodi do erekcije. Postoji i teorija da jutarnje erekcije izaziva natrijum oksid, koji oslobađaju ćelije u zidovima krvnih sudova, a dospeva do glatkih mišića i opušta ih. To dovodi do proširenja krvnih sudova i povećanog dotoka krvi do penisa i erekcije.

Ali zašto se ovo dešava? Jedna od ideja je da ove erekcije održavaju „zdravlje penisa“, navodi se uz obrazloženje da se zbog erekcije erektilno tkivo (corpora cavernosa) širi i tako ga „hrani kiseonikom“, što deluje kao prevencija erektilne disfunkcije. Jedna teorija je da se „priroda pobrinula“ da muškarci ne uriniraju u krevet tokom noći.

Erekcija u ‘glavi’ ili refleksna

Postoje dva osnovna tipa erekcije: psihogena i refleksna. Psihogena erekcija je povezana sa vizuelnim ili slušnim nadražajima ili maštom, a refleks se aktivira stimulacijom polnih organa. Ali ti si to već znao, zar ne?

(Večernji list)

