Zašto oženjeni muškarci varaju

Prevare su česta pojava – kako u vezama, tako i u braku, a svi koji varaju partnere za to imaju svoje razloge. Nekima je to posledica nesmotrenog ponašanja, nekima nedostaje strasti s partnerom, a neki jednostavno nisu zadovoljni trenutnim odnosom u kojem se nalaze.

Pitali smo oženjene muškarce koji su njihovi razlozi zbog kojih varaju svoje žene, piše portal miss7.24sata.hr. Njihove odgovore donosimo vam u nastavku:

„Varanje supruge, barem u mom slučaju, nije nešto što se radi planski, već se dogodi spontano. Iskreno, to mi ne znači ništa u nekom emocionalnom, osećajnom smislu, ali u tom trenutku prevlada onaj nagonski. Volim svoju suprugu, uživam u zajedničkom životu, ali smatram da kod većine parova, barem onih koji to žele da priznaju sebi, nakon dugogodišnjeg odnosa dođe do zasićenja u seksualnom životu. I tu onda podležemo nekim sirovim strastima. Koliko god se mi trudili sve to da potisnemo, ponekad je to teško i u datoj situaciji pređemo tu granicu i dođe do prevare.“ – Josip (38)

„Nisam ponosan na tu činjenicu, ali ne mogu da pomognem sebi. U braku i vezi ukupno smo šest godina, strasti je odavno nestalo, ma što god pokušali. To ne znači da ne volim suprugu, volim je više od ikoga i ičega na svetu. Ali, nedostaje mi ta strast, koju dobijem kroz seks sa usputnom prolaznicom. Znam da je to za svaku osudu i znam da ne postoji opravdanje, ali savest me ne peče jer postavio sam sebi to u glavi kao nešto usputno i nebitno jer takvo i jeste. Barem da ne ispadnem licemer, ne bi mi smetalo da moja supruga radi isto, pristao bih na otvoreni brak, ali teško mi je da poverujem da bi i ona.“ – Matija (33)

„Varam jer imam poremećaj. Razni su razlozi. Nekada samo zato što me žena naljuti pa da ne ulazimo u svađe. Nekada iz dosade. U 99 posto slučajeva radim to samo iz fizičke potrebe, ali pravim razliku između emocija i fizike. Ne bude mi neugodno nakon prevare jer znam zašto sam to uradio. Ljubav je jedna stvar, potrebe druga!“ – Ivan (30)

„Moje varanje nekada devojke, a danas supruge nema baš nikakve veze s emocijama. Ne mogu reći da je svaki put bilo spontano, često sam izlazio s namerom i željom da završim s nekom od devojaka, a čak su i devojke prijatelja dolazile u obzir jer je taj nagon jači od mene. Svoju suprugu volim više od ičega, zahvalan sam joj na svemu što mi daje, za ljubav, razumevanje, pažnju, a najviše za prekrasnu curicu koju nam je rodila, ali uprkos svemu tome ne mogu to da promenim. U većini slučajeva sam ulazio u flert jer bi dobio neki ‘znak’ od devojke i samim time bi mi postala ‘plen’ za to veče. Nikada nisam mešao emocije s tim, naprotiv, u većini slučajeva bih spavao s njom i nakon toga se izmotavao da ne nastavim nikakav kontakt s tom osobom. Bilo je i slučajeva kada smo se videli još par puta, ali to je po pravilu bilo sa zauzetim ženama koje su takođe bile željne diskretnog provoda ili pak neodoljivo privlačne.“ – Marko (29)

„Pre nego što smo se venčali, zabavljali smo se godinu dana. Bio sam ludo zaljubljen u nju. Sve je bilo sjajno, slagali smo se u svemu, u seksu posebno. Sve je prštalo od strasti… Mislio sam da će deca biti kruna naše ljubavi, ali kad smo dobili dete, sve se promenilo. Okrenula se potpuno detetu, bio sam tu, ali samo da dodam, da kupim,… Zapustila se, udebljala, nije joj bilo bitno šta će obući, kako izgleda. Nismo više imali trenutke rezervisane samo za nas. Strast je zamrla. Mogao sam se razvesti, ali nisam želeo zbog deteta… I šta sam mogao nego da ‘sa strane’ potražim ono što mi je falilo?!“ – Davor (33)

