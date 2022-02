Zbog ova 3 razloga muškarci najčešće gube interes za vezu, i odlaze

Ulazak u novu vezu može biti jedan od najlepših osećaja na svetu. Taj osjećaj kada ste vas dvoje toliko bliski da sati jednostavno prolaze može biti neverovatan. Ipak, ono što može biti zaista razorno je kad se muškarac naglo povuče, udalji i iskreno izgubi interes – bilo da se to dogodi vremenom ili naizgled preko noći.

– Kao trener za odnose, razgovaram s mnogim muškarcima (i ženama) koji su žrtve uobičajenog ponašanja koje uzrokuje kraj veze. Često, ako ste svesni zbog čega se muškarac povlači, možete popraviti svoju vezu pre nego što bude prekasno – objašnjava stručnjak za veze Klej Endrjus.

Po njemu, ovo su 3 glavna razloga zašto muškarci gube interes za vezu i kako ga ponovo pridobiti.

1. Misli da ne može da vas zadovolji

Često muškarac izgubi interes kad se žena koju voli previše žali, posebno na njega. A puno žena se žali kao pokušaj komunikacije ili povezivanja. Ponekad se žale u pokušaju da steknu osećaj kontrole (često zato što osećaju da nemaju kontrolu u nekom drugom području svog života).

Međutim, muškarcu ova vrsta prigovaranja izgleda kao njegov lični neuspeh da ugodi ili da usreći ženu. A ako ništa što on radi nije dovoljno dobro, zašto bi onda nastavio?

Muškarci gube interes kad se osećaju poraženo i zarobljeno u situaciji u kojoj ne vide bolju budućnost. Način da to popravite je da se prebacite s prigovaranja na fokusiranje na ono što želite.

Nema apsolutno ništa loše u tome da kažete šta mislite i izrazite svoju zabrinutost. Međutim, većina žena to čini na način koji je skoncentrisan na problem, a ne na ono što zapravo žele ili rešenje.

2. Ne oseća se sigurnim da vam pokaže svoje pravo lice

Sledeći razlog zašto muškarac gubi zanimanje je zato što se ne oseća sigurnim i što je ranjiv s vama.

To je često uzrokovano visokim očekivanjima, osuđujućim ponašanjem ili nekim drugim načinom kojim žene pokušavaju da nateraju muškarca da se ponaša na određeni način koji je bilo šta drugo osim onoga što on stvarno jeste.

– Kad zauzmete ovakav stav s muškarcem, interakcija s vama će biti privlačna kao i odlazak kod zubara – kaže Klej.

Rešenje je ovde radikalno prihvatanje. Kad ga emocionalno ne prihvatate onakvog kakav jeste, i umjesto toga želite da on bude nešto što nije (ili on misli da vi želite da on bude nešto što nije), povući će se iz straha od osude ili razočaranja.

Emocionalno prihvaćanje znači biti afirmativan za njega kakav god on bio (sve dok nije u pitanju opšte neprihvatljivo ponašanje).

3. U životu mu se događaju druge stvari

Još jedan od razloga zašto muškarci gube interes je zato što jednostavno imaju druge prioritete u životu s kojima treba da se bave.

Rokovi na poslu, porodična drama i finansijski problemi često spadaju u ovu kategoriju. Muški ‘modus operandi’ je da se njihova pažnja usmerava prema onome što je ‘najveći prioritet’ u njegovom životu. I u dobru i zlu, nećete uvek biti na vrhu te liste.

Kad prolazi kroz težak period, njegov fokus će se prirodno usmeriti na ono s čim prvo mora da se suoči. Kad se to dogodi, ne želite se takmičiti za njegovu pažnju.

Zbog toga će se muškarac osećati kao da mora birati između brige o svom bolesnom roditelju (na primer) i vas.

– I dopustite mi da vam kažem, čak i ako ‘pobedite’, on će vam i dalje dugoročno zamerati što ste ga doveli u tu situaciju – napominje stručnjak.

Umesto toga, u ovakvim situacijama, najbolji pristup je jednostavno pružiti podršku, a ne takmičiti se za njegovu pažnju.

Podrška u teškim trenucima će mu pokazati da ste na njegovoj strani. Osim toga, kad ponovo stavi stvari pod kontrolu, setiće se ko je stajao uz njega i vrlo verovatno će produbiti svoj odnos s vama i osećaćete se povezanijima i srećnijima nego ikad, piše 24sata.hr.

