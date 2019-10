Zbog ovih zgodnih vatrogasaca neke dame bi namerno izazvale požar (foto)

Australijski vatrogasci i ove godine imaju posebnu poslasticu za žene, kalendar za 2020. godinu, na kojem izgledaju izuzetno privlačno, baš kao i ranijih godina.

Call 911: The 2020 Australian Firefighters Calendar Is Too Hot To Handle – https://t.co/oIVme8GwR3 pic.twitter.com/Gn4Fdh6qqQ — PetGuide.com (@PetGuideTweets) October 10, 2019

Nagi su do pasa, a zaista imaju šta da pokažu i uz svakog od zgodnih vatrogasaca je neka životinja, od štenaca, mačića i konja do domaćih i divljih životinja.

Napravili su šest različitih tematskih kalendara. Inače, ovakve kalendare prave od 1993. godine, a za svako snimanje okupljaju se zgodni vatrogasci iz cele Australije, iz urbanih delova zemlje, sa sela, iz oružanih i vazdhušnih snaga kao i korporativnih službi za gašenje požara.

Australian Firefighters pose with animals for 2020 charity calendar, and the photos are too hot https://t.co/5iF4y6WWAG — Karen (@lizbritbrat) October 10, 2019

Snimanje najnovijeg kalendara trajalo je tri nedelje, a sav prihod, kao i svake godine, ide u humanitarne svrhe. Od osnivanja 1993. godine donirali su više od tri miliona dolara raznim dobrotvornim organizacijama širom Australije, od onih koji brinu za bolesnu decu do udruženja za zaštitu životinja.

Oh god, the pictures for the 2020 Australian Firefighter Calendar are out. I just turned into a puddle of water. Damn … pic.twitter.com/YEAY4B8yzz — Nancy Coolen (@nancycoolen) October 10, 2019

Za samo pet godina prikupili su skoro dva miliona australijskih dolara zbog sve veće medijske popularizacije njihove “vrele“ akcije. Kalendare prodaju širom sveta.