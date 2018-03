Ako putujete, čuvajte se: Ovako prevaranti pljačkaju turiste po Evropi

U turističkim zemljama prevaranti pokazuju izuzetnu veštinu i kreativnost kada je reč o uzimanju novca od turista. Računaju na lakovernost, ali i nesigurnost zbog nepoznavanja običaja u nekoj zemlji, prenose mediji u regionu.

Da se ne biste vratili kući kratkih rukava, čuvajte se iznenađenja poput specijaliteta kuće kojima nije naznačena cena u restoranima koje niste proverili, menjanja novca van menjačnice i uličnih igara na sreću koje nikad ne idu na korist slučajnih prolaznika.

Pre ulaska u taksi dobro se prethodno dogovorite za cenu kako se ne biste susreli s taksimetrima koji ne rade, kao i ogromnim ciframa za vožnju. Pre vožnje taksijem pametno je raspitati se o cenama u pojedinim zemljama.

Narukvica (ne)prijateljstva

U Italiji se treba čuvati narukvica prijateljstva. Prevara počinje tako što vam prilazi nasmejana osoba koja vam, pre nego što se snađete, zaveže pletenu narukvicu oko ruke. U trenutku kada poželite da odete, smešak će se pretvoriti u napad i optužbe da ne želite da platite narukvicu, a često se u tom trenutku nađe i nekoliko snažnih prijatelja prevaranta.

Balkanski trik

Jedna od zanimljivijih prevara u susednim zemljama je „automehaničar superjunak“. Zaustaviće svoj automobil pored vašeg i primetiti da vam točak „igra“, ali srećom – on baš ima ključ koji je potreban za zatezanje. Pitaće vas i da li ste na putu prešli preko neke rupe, a sa stranim registracijama raste i verovatnoća za krivine na putu. Nakon brzinske „popravke“, naplatiće vam svoj rad, a ako odbijete to, naći će se još nekoliko njegovih prijatelja koji će vas uveriti da to nije bila ispravna odluka. Ovakve smicalice česte su u Mostaru i Sarajevu.

Najskuplje tapšanje

Nemačka ima sve veći broj džeparoša koji uspešno operišu na ulicama i u javnom prevozu. Najčešće će vam prići, promrmljati nešto i pokušati da ostvare neki fizički kontakt poput tapšanja i gurkanja, ili se nasloniti na vas. U autobusu često koriste snažnije kočenje vozača, kada glume gubljenje ravnoteže. Nećete ni osetiti, a ostaćete bez mobilnog telefona, nakita ili novčanika. Ovakve prevare su česte i u Španiji.

Čiji je ovo prsten?

Jedan od popularnih trikova kradljivaca u Evropi jeste i podvala s prstenom. Najčešće uključuje učesnika koji izgleda kao turista ili bezazleni prolaznik. Podignuće prsten s tla i pitati da li vam je ispao, a nakon što ga odbijete, uporno će pokušavati da vas uveri da ga ipak uzmete. Za to vreme, dok ne gledate, njegovi pomagači će pokušati da uzmu sve što vredi iz vaše torbe, prenose mediji.

Ulična menjačnica

Prevaranti će pokušati da vas nagovore da promenite novac kod njih u ulici jer govorite srpski, baš kao i njihova baka koja je rodom iz Srbije ili smisle sličnu priču, i uz to priložiti i svoju vizit-kartu. Ako kojim slučajem pristanete, dobićete nekoliko prvih i poslednjih novčanica u pravoj valuti, ali će novčanice između najčešće biti zastarele. S takvim prevarama mnogi su se susretali u Pragu.