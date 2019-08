Bogati turisti plaćaju da bi gledali gde žive siromašni

Posebna grana turizma, turizam u slamovima, ona u kojoj bogataši plaćaju kako bi posećivali kvartove u kojima žive najsiromašniji i gledali decu dok se igraju u zagađenoj reci, spavaju na grobovima, hrane se sa deponija i ne idu u školu, podelila je mišljenja struke, ali i putnika.

Jedni tvrde da je to surovo, ali barem pozitivno, jer privlači pažnju na one kojima je pomoć najpotrebnija pa tako neke agencije doniraju i do 80 posto zarade građanima slamova, favela, bairra… Drugi, međutim, tvrde da je reč o dehumanizirajućoj praksi koja stanovnicima ne donosi baš ništa, osim podsmeha i dodatne sramote.

Predstavnici agencija koje organizuju ovakve ture kažu da posetiocima žele stanovnike slamova (divljih naselja) da predstave kao vredne, radne i često srećne članove zajednice, a ne ih ismevaju.

Neki sociolozi, međutim, uzvraćaju udarac tvrdeći da se u turi uopšte ne predstavljaju politički, istorijski i sociološki razlozi postojanja slama, već se takvo radikalno siromaštvo samo romantizuje i ismeva. Jedna od agencija koje organizuju ture po slamu Mumbaija je „Reality Tour and Travel“.

Ona bogatim turistima nudi mogućnost da vide kako desetine hiljada ljudi skupljaju, tope i ponovno koriste tone i tone odbačene plastike u kojoj se grad guši, kao i perače koji ručno peru posteljine iz gradskih bolnica i hotela ili skupljaju metal kako bi preživeli. Takve agencije koje nude ovakve ture ili izlete mogu se pronaći i u Rio de Žaneiru, Kalkuti, Delhiju i Kairu.

Najbolji primjer je grad Manila

Metropola Filipina, grad Manila, gde četvrtina od njenih 12 miliona stanovnika živi u slamu, u kućama od plastičnih vreća ili kartonskih zidova, bez vode, među gomilom otpada, najbolji je primer ovakve vrste turizma. Turisti možda u grad dođu zbog njegove bogate istorije ili kulturne baštine, ali mnogi ne mogu odoleti, a da ne zavire u siromaštvo koje im je prečesto potpuno nezamislivo.