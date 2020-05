Cene letovanja niže za oko 25 posto

Očekivanja Jute za predstojeću turističku sezonu su da će biti realizovano između 70 i 80 posto putovanja u popularne letnje destinacije među Srbima, kao i da će cene biti niže za do 25 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Sezona ipak nije izgubljena.

Juta je juče donela odluku da se sa realizacijom uplaćenih aranžmana pre epidemije koronavirusa krene krajem juna. Od juna se otvaraju i poslovnice turističkih agencija za klijente, i tada bi trebalo da dođe do izmenjenih aranžmana i novih rezervacija.

Cene aranžmana niže za 25 posto

Predsednik upravnog odbora Jute Zoran Arsenović rekao je za Sputnjik da očekuje da će cene letovanja ove godine biti niže u odnosu na raniji period, ali da su prognoze o smanjenju za 50 posto neozbiljne i neodgovorne:

„Generalno, nakon što su krenule relaksirajuće mere u svakoj zemlji, očekujemo da će doći do spuštanja cena na većini destinacija. Ali kažem treba biti oprezan u tim projekcijama jer svaka destinacija i svaki hotel imaju svoju vrstu tražnje, zatim to zavisi i od određenih tržišta, neka će da se pokrenu ranije, neka kasnije, i sigurno će naši partneri shodno svojim tržišnim očekivanjima, trenutnom odnosu ponude i tražnje definisati cene. Verujem da popusti neće ići ispod deset posto, a na nekim destinacijama će sigurno biti i do 20, 25 posto, ali da će ići baš do 50 posto, lično sumnjam“.

Arsenović smatra da će se broj putnika u odnosu na prošlu godinu sigurno smanjiti imajući u vidu određene kategorije društva koje neće želeti da putuju što zbog zdravstvenih razloga, što zbog starosne dobi, a biće i porodica koje neće hteti da se izlažu bilo kakvom riziku s obzirom na to da nijedno putno osiguranje ne plaća troškove lečenja koronavirusa. Prema njegovoj prognozi, ove godine će biti realizovano između 70 i 80 posto putovanja.

Ne očekuju se smanjeni kapaciteti aviona i autobusa

Naš sagovornik takođe smatra da bi smanjivanje kapaciteta aviona i autobusa za 50 posto u cilju obezbeđivanja adekvatne distance među putnicima bilo krajnje neisplativo i za putnike i za kompanije.

„Nije realno ni isplativo da uopšte prevoz, bez obzira da li je drumski ili vazdušni, može da se obavlja sa 50 posto kapaciteta. Već je i Er Srbija počela da leti za određene destinacije, pa nema ograničenja sa 50 posto putnika. Naravno, poštuje se nošenje maski, dezinfekcija i ostale preporuke“, ukazuje Arsenović.

Predsednik upravnog odbora Jute dodaje i da ne očekuje da će biti većih problema koji se tiču karantina i obaveznog testiranja, budući da su ove mere ukinute u većini popularnih destinacija kao što su Turska, Egipat, Grčka, Crna Gora i Hrvatska.

Švedski sto služe konobari

O načinu na koji ćemo moći da letujemo ove godine još nema tačnih informacija, ali Arsenović ukazuje da će svi hoteli preduzimati mere u cilju povećanog nivoa zdravstvene bezbednosti gostiju. Neki hoteli će poslovati u smanjenom kapacitetu, biće dodatnih mera predostrožnosti koje se tiču pojačanih sanitarnih uslova, čišćenja soba, razmaka između stolova i drugačijeg služenja švedskog stola.

„Znači, one mere koje će ići u pravcu smanjivanja onog fizičkog kontakta i eventualno sprečavanja nekog potencijalnog problema. Ako ćemo konkretno, većina hotelijera po ovim našim letnjim turističkim destinacijama definiše način služenja švedskog stola tako što će konobar stavljati na tanjir hranu koju želite i u količini koju želite. Ali to su neke stvari koje nikog neće demotivisati da putuje“, ističe naš sagovornik.

Agencije se otvaraju početkom juna

Kako kaže, trebaće još petnaestak dana da se celokupna ponuda definiše. Neki će aranžmani biti promenjeni, neki dodati, a nekih ranijih ponuda možda neće biti.

„Negde od prvog juna većina agencija planira da otvori poslovnice za direktnu komunikaciju i već posle nekoliko dana krenuće ozbiljniji bukinzi za leto. A realizaciju očekujemo oko 20, 25. juna da poletimo put nekih destinacija poput Grčke, Turske i drugih“, zaključuje Arsenović.

Čekaju se popusti

Iz turističke agencije Big Blu nam poručuju da su sigurni iako se mere u vezi sa koronavirusom menjaju iz dana u dan, da će se države potruditi da obezbede sve mere da na najbezbedniji način ljudi mogu da posete sve inostrane lokacije i destinacije i da se vrate sigurni i zdravi u Srbiju.

„Mi smo pisali svim našim partnerima i tražimo benefitne uslove što se tiče ove sezone. Još nemamo koncizne odgovore, jer svako čeka da se donesu mere za svaku zemlju. U skladu sa tim ćemo dobiti odgovore kakve popuste ćemo dobiti i da li ćemo ih uopšte imati. Tu konkretno mislimo na promenu cena i izlazak u susret putnicima u ovoj sezoni“, kaže za Sputnjik Dušan Anastasov, operativni direktor Big Blu agencije.

Prema njegovom mišljenju ove sezone će biti 50 posto realizacije aranžmana za letnje destinacije.

