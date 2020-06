Katastrofalni pad turizma u prvoj polovini juna u Hrvatskoj

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice u prvoj polovini juna Hrvatska je ostvarila pad od 83 odsto u dolascima i 82 odsto u noćenjima turista u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

„Mi smo sad na dvadesetak odsto turističkog prometa. Kafići u Istri i Kvarneru još najbolje posluju i mi smo na 55 odsto prošlogodišnjeg prometa. Nije nam lako, međutim kako smo blizu Slovenije i Italije, još nam je super u odnosu na ostatak Hrvatske. Što se niže spuštamo u Dalmaciju, to je gore, u Dalmaciji je posebno loše. Gostiju je sve manje, negde ih uopšte nema, rekao je Vedran Jakominić, član Upravnog odbora udruge Glas preduzetnika i potpredsednik Nacionalnog udruženja ugostitelja, za portal Indeks i dodao da je u ugostiteljstvu ove godine 4,3 milijarde kuna manji promet nego u prvoj polovini prošle godine.

Situacija je, ističe Jakominić, katastrofalna.

„Kako sezona bude odmicala, tako ćemo videti sve veće razmere krize. U opštoj ekonomiji rezultat će biti katastrofalan. Svima koji su naslonjeni na turizam je teško, nadam se da će izbori brzo proći pa da ćemo se baviti konkretnim problemima“, kazao je Jakominić.

„Za Dubrovnik nema letova, doći do Splita je teško, biće vrlo teško popuniti i smeštajne i ugostiteljske objekte. Samo se nadamo da neće biti još gore. Mi ugostitelji u Istri i na Kvarneru ćemo možda uspeti da poslujemo s nulom, ako u to uračunamo mere, no hoteli će teško doći do nule, a sezonski objekti pogotovo, osim ako im u susret ne izađu lokalne zajednice,“ rekao je Jakominić.

Navodi kako će osim ugostitelja, hotelijera, privatnih iznajmljivača, ogromne gubitke osetiti i mnogi drugi koji su usko vezani uz turizam. Reč je o dobavljačima piva, vina, sladoleda, suvenirnicama, kioscima, firmama za čišćenje apartmana, usluga pranja posteljine, naplati parkinga, koncesionarima plaža…

(Tanjug)

