Ploveći grad: Najveći kruzer na svetu krenuo za prvo putovanje (video)

Najveći brod za krstarenje na svetu posle tri godine gradnje je spreman da dočeka prve putnike. Dužine veće od 360 metara, „Royal Caribbean Wonder of the Seas“ isporučen je prošlog meseca i svoje putovanje iz Fort Lauderdalea na Floridi do Kariba započeo je 4. marta.

Kruzer sa 18 paluba izgrađen je u brodogradilištu u Sen Nazeru u Francuskoj, a ima kapacitet za 6.988 gostiju i 2.300 članova posade.

„Uzbuđeni smo što ćemo goste širom sveta upoznati sa „Wonder of the Seas“ i njegovim karakteristikama svetske klase nakon šest godina dugog procesa, kaže Mark Tamis, viši potpredsednik hotelskih operacija u kompaniji „Royal Caribbean International“.

„Od planiranja do isporuke, iskoristili smo našu stručnost u „Royal Caribbean“ ali i uključili sugestije naših gostiju i povratne informacije turističkih partnera da bismo stvorili nešto uistinu zadivljujuće“, dodao je on.

Brod će početi krstarenja od pet do sedam noći od Fort Lauderdalea na Floridi do Kariba u martu pre nego što u maju krene na krstarenja zapadnim Mediteranom iz Barselone i Rima.

„Wonder of the Seas“ sastoji se od osam celina, od kojih jedna sadrži više od 20.000 pravih biljaka, a usluge na brodu uključuju ono što se opisuje kao „najviši tobogan na moru”, kao i zip lajn visok 10 paluba i ogroman bazen uz bazen filmsko platno.

„Uvek smo se ponosili time što gostima nudimo najbolje i najinovativnije brodove kako bismo im pružili uistinu izvanredno iskustvo. Ovo naše novo čudo obuhvata sve to“, dodaje Tamis.

Brod je prvobitno trebalo da bude isporučen 2021, ali je to odloženo zbog kašnjenja prouzrokovanih pandemijom virusa korona, piše „Investitor.me“.

Industrija kruzera inače je suočena sa stalnim poremećajima u poslednje dve godine, zbog pandemije. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti postavili su kruzing putovanja na najviši nivo rizika krajem decembra, ukazujući da je rizik za širenje virusa bio „vrlo visok“ zbog porasta infekcije među putnicima i posadom na posle pojave varijante omikron.

