Zavrteće vam se u glavi kad čujete koliko će koštati izlet na Titanik

Otkako je 1985. otkriven na morskom dnu severnog Atlantika, Titanik je posetila tek mala grupa ljudi. Kompanija OceanGate Expeditions ovih je dana najavila svoje drugo putovanje do najpoznatije svetske olupine, koje će tim turista istraživača odvesti do nekih 4.000 metara ispod hladne površine okeana, u kojem će „specijalisti misije“ zajedno s istraživačima, pregledati ogromni brod iz podmorskog vozila ove kompanije.

Ali ovaj izlet će biti sve, samo ne jeftin. Naime, svaka ulaznica košta 250 hiljada dolara. Turisti će svoju avanturu započeti ploveći ekspedicijskim brodom od Kanade do poslednjeg počivališta olupine i više od 1.500 putnika i članova posade tog broda. OceanGate Expeditions će koristiti svoju podmornicu od titana i ugljičnih vlakana klase Cyclops za pet članova posade; brod nosi i do tri stručnjaka za misiju na svakom zaronu u trajanju od osam do deset sati.

„Nepotopivi brod“ Titanik potonuo je 14. aprila 1912., četiri dana nakon svog prvog putovanja iz Sauthemptona u Engleskoj do Njujorka nakon što je udario u santu leda. Poginulo je 1.517 od 2.224 putnika i članova posade na brodu.

Brod iz godine u godinu propada. Jarbol je pao na palubu, a slavni zaron redatelja Džejmsa Kamerona 2001. godine oslabio je integritet trupa. Prema Nacionalnoj upravi za okeane i atmosferu, trup i struktura broda verovatno će se u potpunosti urušiti u sledećih 20-40 godina.

