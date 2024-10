Boris Tadić postao ‘nezavisni i neizvršni direktor’ kompanije iz Dubaija i Hong Konga

Kompanija „USPACE Technologi Group Limited“ (USPACE) je objavila da je Boris Tadić, bivši predsednik Srbije, postao njen „nezavisni i neizvršni direktor“.

USPACE ima sedište u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i u Hong Kongu, u Kini.

Kako sama kaže o sebi, „posvećena je korišćenju svemirske tehnologije i aplikativnih usluga za promovisanje održivog razvoja Zemlje i napretka ljudskog društva, s ciljem da postane vodeći provajder svemirske tehnologije i usluga njene primene na Zemlji“.

USPACE se „fokusira na proizvodnju satelita kao srž svog poslovnog razvoja, izgradnju integrisanog komercijalnog vazduhoplovnog ekosistema, uključujući proizvodnju satelitskih komponenti, proizvodnju precizne elektronike, aplikacije satelitskih podataka, satelitsko merenje i kontrolu, lansiranje satelita i rad i upravljanje Abu Dabi svemirski eko grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima“.

U saopštenju USPACE piše da je Tadić 2009. godine dobio počasni doktorat na privatnom „Hrišćanskom univerzitetu Dimitrie Cantemir“ u Bukureštu, u Rumuniji, da je predsednik Srbije bio od 2004. do 2012. godine, a pre toga ministar odbrane Srbije i Crne Gore od 2003. do 2004. godine i ministar telekomunikacija Srbije i Crne Gore od 2000. do 2003. godine.

USPACE kaže da Tadić, kao „nezavisni i neizvršni direktor“ i Mohamed Ben Amor kao takođe njen novi izvršni direktor i predsednik Upravnog odbora Grupacije, „poseduju veliko iskustvo i stručnost u sektoru vazduhoplovstva“.

„Očekuje se da će njihova globalna vizija i široke mreže (poznanstva) značajno poboljšati međunarodnu konkurentnost Grupacije (USPACE), olakšati širenje njene globalne mreže saradnje i omogućiti joj da bolje iskoristi razvojne mogućnosti na globalnom tržištu vazduhoplovstva“.

Mohamed Ben Amor je generalni direktor „Arapske organizacije za informacione i komunikacione tehnologije“ (AICTO). On je došao na mesto Suna Fengkuana koji je podneo ostavku na dužnost izvršnog direktora i predsednika odbora, ali je imenovan za počasnog predsednika kompanije i ostaje njen glavni izvršni direktor.

Ove promene, piše u saopštenju, „optimizuju strukturu odbora, unapređuju korporativno upravljanje i olakšavaju međunarodni poslovni razvoj Grupacije“.

Ben Amor je magistrirao na međunarodnom menadžmentu projekata i ljudskim resursima na Nacionalnom konzervatorijumu za umetnost i zanat u Parizu 2011. godine i ima više od 10 godina iskustva u upravljanju projektima, tehničkim operacijama, razvoju i politici telekomunikacija i IKT-a, kao i razvoju IKT infrastrukture.

Ben Amor je od 2016. generalni direktor Arapske organizacije za informacione i komunikacione tehnologije (AICTO), specijalizovane državne organizacije koja radi pod okriljem Arapske lige da promoviše razvoj IKT u arapskom regionu.

Od 2011. do 2015. godine Ben Amor je bio specijalni savetnik ministra za informacione i komunikacione tehnologije Tunisa, zadužen za međunarodnu saradnju. Bio je i na dužnostima u Agenciji Tunisa za istraživanje i studije telekomunikacija, a njen generalni direktor od 2009. do 2011. godine.

