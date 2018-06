Da li ste zavisni od tehnologije?

Tehnologija je poslednjih godina postala sastavni deo naše svakodnevice i to je sve očiglednije. Iako je neizbežna, ne treba preterivati sa njenom upotrebom i postati zavistan od nje.

Moderno doba je sa sobom donelo mnoge prednosti korišćenja tehnologije. Međutim, ona je toliko sveprisutna u našim životima da je lako izgubiti se u tom svetu i isključiti se iz onog stvarnog. Ovo su neki od znakova da ste preterali sa korišćenjem tehnologije.

Ne možete bez nje

Iako je danas uobičajena situacija da nam je telefon skoro stalno u rukama, ima onih koji zaista preteruju u tome. Ako ne ispuštate telefon ni u društvu i nikad nije predaleko od vas, bez obzira da li ste svesni toga, vi ste postali zavisni od tehnologije.

Društvene mreže diktiraju vaše ponašanje

Ne treba da se izgubite u virtuelnom svetu. Gde god da ste, šta god da radite, imate neodoljivi poriv da sve slikate i podelite sa ljudima na internetu. Ukoliko drugi ljudi ne vide koliko uživate, imate osećaj kao da vam se to nije ni desilo, ali to ne mora da bude slučaj sve vreme.

Tuđe mišljenje određuje vašu sreću

Osećate se dobro samo ako se nekome dopalo to što ste podelili na nekoj od društvenih mreža. Stalno proveravate koliko ljudi je videlo novu objavu i da li je bilo komentara na nju. U redu je podeliti nešto sa drugima, ali ne dajte da se njihovo mišljenje i broj lajkova odražava na vaše trenutno raspoloženje.

Ignorišete ono što je oko vas

Društveni život je ono što se dešava uživo oko vas, a ne samo ono što je na društvenim mrežama. Nemojte ignorisati ljude i dešavanja oko sebe zarad virtuelnog sveta, već probajte da uživajte u trenutku dok ne prođe.

Utiče na vaše odnose

Sve vrste odnosa zahtevaju trud sa obe strane, a to pogotovu uključuje slušanje one druge strane i koncentraciju. Uz konstantno buljenje u telefon, to nije moguće i na taj način ne samo da ste neprijatni prema sagovorniku, već možete upropastiti nešto na duže staze.