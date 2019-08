Fejsbuku preti – tužba

Americki sud odbacio je pokušaj Fejsbuka da objasni kako je način na koji je prikupljao slike lica ljudi bio legalan.

Slucaj je zasnovan na fotografijama koje su ljudi kačili na Fejsbuk, a koje su kasnije korišcene kako bi se prepoznavalo lice tih ljudi na drugim fotografijama. Zbog toga što nije postojala dozvola od strane korisnika iz Ilinoisa, pokrenut je postupak. Ova odluka je oznacila pocetak njihove dalje akcije protiv Fejsbuka, prenosi B92.

Kompanija je podbacila u ubeđivanju suda da je svaki korisnik Fejsbuk platforme dao svoj pristanak za tako nešto.

Sud je odbacio sve tvrdnje i istakao da su korisnici ove društvene mreže već dovoljno propatili zbog povrede privatnosti. Tužba se odnosi na to da iz Fejsbuka nisu uradili dovoljno da ljude upozore na to šta ce se desiti. Rec je o veoma osetljivim biometrijskim podacima, jer to nije slucaj kao sa kradom kreditne kartice ili nekog broja koji može da se zameni. Lice ne možete da promenite, piše BBC.

(Tanjug)