Jednim klikom saznajte ko ignoriše vaš zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku

Ponekad na Fejsbuku dobijete zahtev za prijateljstvo od neke nepoznate osobe ili nekog kog slabo poznate i pitate se zašto vas je uopšte dodao za prijatelja, a nekada vi jednostavno šaljete zahtev nekim ljudima, koji ga odmah ne prihvate.

Nakon par nedelja, možda ćete se setiti da još uvek čekate da taj neko prihvati vaš zahtev, ali većina i zaboravi da ga je poslala. I sada se možda pitate koliko je ljudi do sada ignorisalo vaš poziv za projateljstvo na ovoj društvenoj mreži.

To je prilično lako saznati. Možete takođe videti i ko je prestao da vas prati. Na početnoj strani Fejsbuka kliknite na ikonicu friends u gornjem denom uglu. Zatim kliknite na ‘Find friends’, gde ćete videti ko sve čeka da vi prihvatite njihov zahtev. Ali, mali klik na dugme View Sent Requests pri vrhu stranice pokazaže one koji su odbili vaš zahtev.

Lista se obično sastoji od onih osoba koje više ne koriste Fejs ili onih koje ste uhodili pa ste ih uplašili svojim zahtevom, ali znajte da zahtev lako možete i otkazat i to klikom na Friend Request Sent pored imena osobe kojoj ste poslali zahtev.

Ova opcija moža nije preterano korisna, ali provera osoba koje ne žele da vam budu prijatelji na Fejsbuku će vas ili rastužiti ili vas naterati da im se suprotstavite kada ih sledeći put sretnete.