Genijalan trik da baterija traje duže!

Iako bismo svi voleli da nam baterija na telefonu traje beskonačno, postoje trikovi kako da ona što duže traje.

“Život baterije uglavnom se sastoji od 500 punih ciklusa, odnosno oko godinu i po dana. Ciklus baterije meri se jednim punim punjenjem od 0 do 100 odsto. Dakle, što više punih ciklusa prođe vaš mobilni telefon, menjaćete ga ranije nego što ste očekivali”, objasnila je direktorka Odseka za korisnike i kupce firme Mobile Klinik Liz Hamilton za “Reader’s Digest”.

Kako bi vaša baterija trajala što duže, postoji visoko preporučena metoda punjenja uređaja. Hamilton je otkrila da mobilni uređaj treba samo delimično puniti, kako biste usporili pražnjenje baterije. Bateriju je idealno napuniti između 25 i 85 odsto.

„Vašoj bateriji najviše šteti ako uređaj napunite do kraja, odnosno do 100 odsto. Mnogi ljudi to rade, a nisu ni svesni da je to što čine loše za njihov uređaj“, dodala je.

Takođe, treba paziti da baterija ne dođe do totalne nule, piše index.hr.

Lizi Hamilton preporučuje da smanjite svetlost ekrana, isključite lokaciju i ostale aplikacije koje vam nisu potrebne i podesite telefon na “slabu potrošnju baterije”, kako biste joj što duže produžili vek!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.