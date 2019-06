Izaziva li vam najnoviji trend na Jutjubu – JEZU? (video)

Ljudi žvaću, mljackaju, kuckaju po određenim predmetima, lupkaju, šapuću ili tiho pevaju, pa se još i snimaju, a onda milioni drugih sve to gledaju na Jutjubu.

Dok pojedinima svi ovi zvuci deluju umirujuće i opuštajuće, kod drugih oni izazivaju jezu. Sve to što oni rade naziva se ukratko ASMR. Jeste li čuli za to i da li volite da se naježite i da vas ta jeza drži duže vreme?

Ako ste ljubtelj ovakvih zvukova, onda imate sreće, jer na Jutjubu možete uživati u upravo opisanim video-snimcima.

Naime, ako vam se dopada zvuk šaputanja, žvakanja ili nežnog kuckanja, onda imate sreće, jer sada ima više od 13 miliona video-snimaka posvećenih takvim, „umirujućim zvukovima“ na Jutjubu, kako prenosi Independent.

Zvuci koji šalju „signale mira“

ASMR je skraćenica od autonomnog senzornog meridijalnog refleksa, ova pojava, kako predstavlja portal Beleška, naučno se definiše kao perceptualni fenomen koji se manifestuje kao prijatno trenje i osećaj žmaraca u predelu leđa, potiljka i glave.

Laički ovo je metod opuštanja u kom zvuci podstiču mozak da se opusti i šalju “signale mira” kroz celo telo. Baš ovo je jedan od najvećih trendova na ovoj društvenoj platformi u koji su se upustili i dobro poznati jutjuberi poput Džefrija Stara, Šejna Dosona, Džene Marbels i još mnogih.

Iako je ova platforma najčešće povezana sa vizuelnim sadržajem, glasim efektima koji svima drže pažnju, pojedini jutjuberi su udvostručili svoje profite na mreži tako što su snizili ton video-snimka, objasnio je jedan bloger na Guglu.

Postoji i Univerzitet Dr Krejg Ričard, čija je oblast proučavanja fiziologija, ćelijska biologija i ginekologija i rešio je da svoje studije ujedini kroz proučavanje ASMR-a. On je osnivač ASMR Univerziteta na kom se nalazi ceokupna baza podataka u vezi sa ASMR, a između ostalog, kreator je i producent „ASMR Univerzitetskog Podcasta“.

U intervjuu za Šenandoan Univerzitet objasnio je zašto je oformio Univerzitet, te istakao da je jednom prilikom čuo na radiju raspravu o ASMR-u koja ga je zaintrigirala do te mere da je upalio kompjuter i počeo da istražuje fenomen. Međutim, kako je rekao, veoma brzo je shvatio da nije bilo objavljenih istraživanja o ASMR. “Takođe nisam mogao da nađem dobra objašnjenja za potencijalnu biologiju iza ASMR. Tako sam 2014. godine osnovao ASMR Univerzitet”, naveo je Ričard.

A kako je sve počelo

Prvi trag ovog pokreta seže u davnu 2009. godinu, kada je prvi video-snimak na ovu tematiku objavila korisnica Šaputanje Života (WhisperingLife).

Njen video-materijal je i dalje dostupan na ovoj mreži. Kreatorka kanala je u intervjuu za ASMR Univerzitet izjavila „Znam da bi ovo moglo zvučati čudno nekom, ali volim kada ljudi šapuću!“.

Zbog toga i kaže da je odlučila da napravi kanal na Jutjubu posvećen šaputanju, ali je zbog toga morala sama da se bori protiv negativnih komentara.

„Molim vas, bez mržnje. Ako vam se ne sviđa, onda napustite moj kanal… Jednostavno je. Za one koji vole da slušaju šaputanje… Nadam se da će vam se dopasti moj šapat“, poručila je. Inače, kako se navodi na ASMR Univerzitetu „datum početka ASMR jutjubera se zasniva na datumu njihovog najstarijeg javnog ASMR video-snimka“.

Ljudi koji se ovim bave na svojim kanalima imalu milione pregleda video-snimaka koje prave. Danas na prestolu sedi jutjuberka ASMR Draga (ASMR Darling) sa više od dva miliona pratilaca i više od 30 miliona pregleda.

Njeni video-snimci u proseku traju do 30 minuta, a ona u njima pored šapata prelazi četkicama za šminkanje preko mikrofona, pali svećice sa šibicama i šapuće motivacione govore. I to nije sve – hrskanje iz dana u dan. Ipak ovo nije sve što ASMR žanr pokriva.

Najbolje nastaje kada se ASMR preklopi sa ostalim popularnim tipovima video-snimaka kao što su Mukbang video-snimci u kojima jedna osoba ili grupa ljudi jede velike količine hrane. Mukbang ASMR je možda najpopularnija potkategorija u kojoj se zvuk fokusira na hrskavu hranu, žvakanje i mljackanje. SAS-ASMR je kraljica što se ovih tipova video-snimaka tiče, sa sedam miliona pratilaca i više od 15 miliona pregleda, ona je duboko zagrizla u ovaj trend i hrska iz dana u dan nešto novo.

Možda jeste teško poverovati ali ima još jedan ogranak ASMR-a koji je u usponu od ove godine. ASMR cover – zasigurno je veoma nebulozan, ali i to postoji. Može se naći skoro bilo koja pesma prepevana ili bolje rečeno prešaputana na Jutjubu. ASMR Pesme i Zvukovi (ASMR Songs and Sounds) je kanal koji čak dovodi i same izvođače da svoje hitove odšapuću za svoje verne fanove.