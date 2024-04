Kineska kompanija napravila ugljenično neutralne slušalice

Kineska kompanija sa sedištem u Šendženu prikazala je 22. aprila prve na svetu bežične slušalice bez ugljenika, kao najnovije u nizu tehnoloških otkrića ubrzanih kineskim „dvostrukim ciljevima ugljenika“.

Slušalice Cleer ARC 3, koje proizvodi kompanija Šendžen grendsan elektronik lansirane su u Šendženu, tehnološkom centru u južnoj kineskoj provinciji Guangdong, što se poklopilo sa globalnom proslavom Dana planete Zemlje 22. aprila.

Kako piše Sinhua, uređaj ima poboljšane funkcije veštačke inteligencije (AI) i dizajn „otvorenog uha“ koji omogućava korisnicima da ostanu svesni zvukova u svom okruženju.

Vu Haićuan, predsednik kompanije, rekao je da su slušalice ARC 3 dobile sertifikat o ugljeničnoj neutralnosti maksimiziranjem upotrebe materijala koji se mogu reciklirati, „zelene struje“ i opreme koja troši manje energije.

Proizvodnja bez ugljen-dioksida je novi, ali rastući trend za potrošačku elektroniku. „Epl“ (Apple) je prošle godine najavio svoj prvi ugljenično neutralni sat i planira da sve svoje proizvode učini ugljenično neutralnim do 2030. godine.

Insajderi iz industrije rekli su da je, uprkos tome što je sve više proizvoda za hranu i piće postiglo neutralnost ugljenika poslednjih godina, i dalje retko da potrošačka elektronika, čija proizvodnja može da uključuje stotine komponenti i dug lanac snabdevanja, napravi isti proboj.

„Nadamo se da ćemo dati primer i podstaći druge kompanije u sektoru i duž lanca snabdevanja da ih slede“, rekao je Vu. „Puštanje više ugljen-neutralnih proizvoda na tržište takođe može pomoći u negovanju trenda niske potrošnje ugljenika“, dodao je.

Osnovana 1997. godine uglavnom kao dobavljač za globalne brendove, kompanija Grendsan je lansirala svoj brend Cleer 2012. godine.

Kompanija je posvećena proizvodnji bez ugljenika delimično kao odgovor na pozive Kine domaćim proizvođačima da smanje svoje emisije ugljenika, rekao je Vu.

U skladu sa „dvostrukim ciljevima ugljenika“, a to su maksimalne emisije ugljenika do 2030. i postizanje neutralnosti ugljenika do 2060. godine, Kina se s entuzijazmom zalaže za korišćenje čiste energije i primenu zelenih tehnologija u proizvodnom sektoru.

Što se tiče potrošnje, zemlja je već najveće svetsko tržište novih energetskih vozila (NEV).

Mikael Lefevr, glavni tehnološki direktor kompanije Grendsan, rekao je da ekosistem proizvoda sa niskim sadržajem ugljenika brzo hvata korene u Kini, što doprinosi razvoju novih ugljenično-neutralnih proizvoda kao što je ARC 3.

„Ako su potrošači već kupili električne automobile i frižidere koji emituju manje ugljen-dioksida, onda nije veliki izazov za njih ideja da i njihovi ostali uređaji treba da imaju manji otisak ugljenika. To je prirodan napredak“, rekao je.

(Beta)

