Mobilnim telefonima odzvonilo!

Mobilnim telefonima kakve sad koristimo je „odzvonilo“, dok često pominjani leteći automobili neće u skorijoj budućnosti postati realnost, kaže Ejmi Veb, profesorka na Njujorškom Stern univerzitetu.

Veb je jedna od najuglednijih futurologa današnjice i osim što predaje strateško predviđanje na univerzitetu, osnivač je i instituta čiji su klijenti neke od najvećih kompanija, prenosi slovenačko „Delo“.

„Često se pominje da ćemo do 2030. svi živeti u gradovima i koristiti leteće automobile, ali mislim da je to besmislica. Šta je poenta letećih automobila? Da se izbegne gužva u saobraćaju i da se preveze od tačke A do tačke B. To se može postići i autonomnim prevozom, vozilima bez vozača, a to je trend budućnosti koji je na pragu“, kaže Veb.

Kada su u pitanju mobilni telefoni, jedan od modela koji Veb navodi predviđa da bi oni mogli da nestanu.

„I to ne bi bilo prvi put kada je moderna tehnologija u pitanju. Setimo se da smo pre dvadesetak godina imali ekspanziju digitalnih kamera i pojavu prenosnih računara. Ko bi tada rekao da ćemo samo 10 godina posle toga imati oba ta aparata u jednom – mobilnom telefonu. Danas kod mobilnih telefona više nema velikih inovacija, a i prodaja opada“, kaže Veb.

Ona predviđa da će se pojaviti novi uređaji koji će preuzeti funkciju mobilnih telefona.

„Danas raste prodaja bežičnih blutut slušalica preko kojih se lako upravlja mobilnim. Sve je više naprava kojima može da se upravlja glasovnim komandama. Mislim da uskoro više nećemo imati jedan aparat sa jednim ekranom, kao što je mobilni telefon, već seriju aparata koji se povezuju sa mobilnim“, tvrdi Veb.

Prema njenim procenama, moguće je da će se u narednih 10 godina tehnološki uređaji povezati sa „pametnim“ naočarima ili narukvicom i kaže da će leto 2020. biti „početak doba pametnih naočara“.

(Sputnjik)