Može li svetlost EKRANA negativno uticati na vašu KOŽU?

U poslednje vreme sve više se postavlja pitanje može li plava svetlost sa ekrana da ošteti vašu kožu. Zbog beskrajnih skrolovanja na Instagramu pre nego što ustanemo ujutro, osmočasovnog radnog dana za računarom i nekoliko epizoda na Netfliksu noću, sigurno je da mnogi od nas ispred ekrana provedu većinu dana.

Iako je evidentno da sve više vremena provodimo ispred ekrana, treba da znamo da to nije uvek tako loše: to je društvena veza, a industrije zavise od tehnologija za poslovanje, a i ova priča ne bi postojala bez ekrana. Ali realnost je da sve to vreme provedeno za ekranom negativno utiče na naš život na očigledne (vaš san, pamćenje, pa čak i metabolizam) i manje očigledne načine (vaša koža).

Sigurno je da će vam stručnjaci reći da smanjite vreme provedeno pred ekranom, ali u zavisnosti od posla ili načina života, to možda nije moguće, prenosi Shape.

“Mislim da bi trebalo da prigrlimo tehnologiju i sve odlične načine na koje je ona poboljšala naš život. Samo pripazite da zaštitite svoju kožu dok to radite”, kaže Dženis Trizino, potpredsednica razvoja proizvoda u Goodhabit-u, novom brendu za negu kože, za borbu protiv efekata plave svetlosti.

Šta je plava svetlost?

“Ljudsko oko je u stanju da vidi svetlost kao specifične boje kada pogodi određenu talasnu dužinu. Plava svetlost je vrsta svetlosti koja emituje visokoenergetsku vidljivu (HEV) svetlost koja sleti u plavi deo spektra vidljive svetlosti. U kontekstu, ultraljubičasto svetlo (UVA / UVB) je na spektru nevidljivog svetla i može da prodre u prvi i drugi sloj kože. Plava svetlost može da dosegne sve do trećeg sloja”, kaže Trizino.

“Postoje dva glavna izvora plave svetlosti: sunce i ekrani. Sunce, zapravo, sadrži više plave svetlosti od UVA i UVB kombinovanih”, kaže Loreta Ciraldo dermatolog iz Majamija.

“Svi digitalni ekrani emituju plavu svetlost (vaš pametni telefon, televizor, računar, tablet i pametni sat), a šteta se zasniva na blizini lica od uređaja i na veličini uređaja – kaže Trizino. Vode se polemike oko toga kojim intenzitetom i trajanjem izlaganje svetlosti počinje da stvara štetu, a nejasno je da li većina vašeg izlaganja plavoj svetlosti dolazi od sunca, jer je jači izvor, ili od ekrana zbog njihove blizine i vremena korišćenja.

Nova istraživanja pokazuju da dugoročno izlaganje plavoj svetlosti na visokom nivou može biti povezano sa nekim manje idealnim stanjem kože, slično izlaganju UV svetlosti. Smatra se da plava svetlost, kao što je UV, može stvoriti slobodne radikale, za koje se veruje da su uzrok sve te štete. Slobodni radikali su male kozmetičke čestice koje oštećuju kožu, kao što su promene boje kože i bora.

Jedno istraživanje je čak pokazalo da se proizvodnja melanina u koži udvostručila i duže trajala kada je bila izložena plavoj svetlosti u odnosu na UVA. Povećani nivo melanina može dovesti do problema sa pigmentacijom kao što su melazma, starosne mrlje i tamne mrlje.

Jedna dobra vest je da nema podataka koji bi ukazali na povezanost između plave svetlosti i raka kože.

Kako možete sprečiti oštećenje kože plavom svetlošću?

“Razmislite o kupovini filtera za plavo svetlo za računare i tablete ili smanjite podešavanje plave svetlosti na vašem telefonu. Takođe možete da kupite naočare za plava svetla koja će vam pomoći da sprečite naprezanje oka i naštete zdravlju oka, ali i da sprečite stvaranje očnih nabora i hiperpigmentacije”, savetuje Ciraldo.

