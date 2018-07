Nije bubašvaba: kataklizmu čovečansva preživeće samo JEDAN JEDINI stvor! (foto)

Iako bi približavanje supernove ili veliki udar asteroida bili katastrofalni za ljude, jedna životinja bi ostala na licu Zemlje.

Naučnici su se usaglasili koja će vrsta opstati kao poslednji oblik života na Zemlji, sve dok se Sunce ne ugasi.

Nakon što ljudska rasa bude izbrisana sa naše planete, vodeni medved, mala osmonoga životinja, nastaviće da živi, zaključili su istraživači.

​Uprkos nizu kataklizmičnih događaja koji bi mogli da dovedu našu vrstu do kraja — poput udara velikog asteroida ili eksplozije bliske zvezde — nijedan ne bi bio dovoljno ozbiljan da potpuno iskoreni život na Zemlji.

A vodeni medved se smatra poslednjim preživelim na našoj planeti.

Izuzetno izdržljiva i sasvim simpatična životinja, koja poraste do maksimalne dužine od pola milimetra i pari se u uslovima zamrznutog vakuuma, može živeti do 30 godina bez hrane i vode, izdržavajući temperature do 150 stepeni.

Jedan od istraživača, dr David Sloun sa Oksfordskog univerziteta, rekao je da se većina prethodnih radova fokusirala na scenarije „sudbine“ života na Zemlji — astrofizičke događaje kao što su eksplozije zvezdanih divova koje bi mogle izbrisati ljudsku rasu.

„Umesto toga, naša studija se bavila najizdržljivijom vrstom — vodenim medvedom. Kako upravo ulazimo u fazu astronomije u kojoj smo videli egzoplanete i nadamo se da ćemo ubrzo obaviti spektroskopiju i naći dokaze o nekim drugim oblicima života, trebalo bi da pokušamo da istražimo koliko je zapravo krhak taj najizdržljiviji život.

„Na naše iznenađenje, otkrili smo da bi, iako su blizina supernove ili udari velikih asteroida katastrofalni za ljude, vodeni medvedi mogli da ostanu netaknuti.

„Stoga se čini da je život, kada se pojavi negde, teško u potpunosti uništiti. Ogroman broj vrsta, pa čak i čitav rod, može da nestane, ali će se život u celini ipak nastaviti“.

Njegov kolega sa Oksforda, dr Rafael Alves Batista, upoređivao je izdržljivost vodenog medveda sa relativno krhkim karakteristikama čoveka.

„Bez tehnologije koja nas štiti, ljudi su veoma osetljiva vrsta“, rekao je on.

„Minimalne promene u našem okruženju dramatično utiču na nas. Na Zemlji ima mnogo žilavijih vrsta. Život na ovoj planeti može da se nastavi dugo nakon što ljudi nestanu“.

Postojanje vodenog medveda takođe daje nadu u potrazi za vanzemaljskim životom, rekao je dr Alves Batista.

„Vodeni medvedi su praktično neuništivi, ako uzmemo u obzir njihove karakteristike, ali moguće je da postoje i druge otporne vrste širom svemira“, rekao je on.

„U ovom kontekstu postoji stvaran razlog za traženje života na Marsu i drugim područjima Sunčevog sistema uopšte. Ako su vodeni medvedi najžilavija vrsta na Zemlji, ko zna šta je drugo tamo“.

U studiji, opisanoj u časopisu „Sajentifik reports“, razmatraju se tri moguća kataklizmična događaja: asteroidni udar, supernova i eksplozija gama-zraka.

Samo je desetak objekata, uključujući i Pluton, dovoljno veliko da bi u slučaju udara uzrokovalo da zemljini okeani proključaju, ali nijedna od njihovih putanja ne bi trebalo da se ukrsti sa našom orbitom.

Istraživači su zaključili da je šansa da supernova, zvezda koja eksplodira, bude dovoljno velika da istrebi sav život, uključujući i naše Sunce, zanemarljivo mala.

Uticaj gama-zraka, koji su svetliji od supernove, mogao bi da predstavlja egzistencijalnu pretnju celom životu na Zemlji, samo ukoliko bi se oni nalazili na udaljenosti bližoj od 40 svetlosnih godina. Ponovo se smatra da je ovaj rizik sveden na minimum.

(Sputnjik)