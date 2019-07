Oprez: Panika zbog hit aplikacije, da li ste i vi dali podatke i fotografije Rusima?

Trenutno najpopularnija aplikacija u svetu, FaceApp, izgleda krije mračnu tajnu i zbog nje su ugroženi podaci miliona korisnika širom sveta.

Hit aplikacija uz koji za tren oka možete da ostarite, da se podmladite, promenite boju kose ili čak promenite pol, koristi veštačku inteligenciju kako bi obradila vašu fotografiju i promenila vaš izgled na prilično realističan način.

Međutim, pravnica Elizabet Pots Vajnstin tvrdi da aplikacija nije tako bezazlena. Na Tviteru je upozorila na uslove korišćenja aplikacije, na koje svi korisnici moraju pristati ako žele da je koriste.

If you use #FaceApp you are giving them a license to use your photos, your name, your username, and your likeness for any purpose including commercial purposes (like on a billboard or internet ad) — see their Terms: https://t.co/e0sTgzowoN pic.twitter.com/XzYxRdXZ9q

— Elizabeth Potts Weinstein (@ElizabethPW) July 17, 2019