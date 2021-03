Proradili Instagram, Fejsbuk mesindžer i Vocap

Platforme kompanija Fejsbuk, Instagram i Votcap, koje su bile nedostupne hiljadama korisnika širom sveta i u Srbiji, ponovo rade.

Kako je ranije objavio sajt za praćenje rada aplikacija „Daundetektor“, izveštaji o padu aplikacija stigli su iz brojnih izvora.

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 1:35 PM EDT. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown

— Downdetector (@downdetector) March 19, 2021