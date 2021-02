Petina gradjana EU koristi 'pametne predmete'

Petina stanovnika EU je tokom 2020. godine koristila „pametne“ satove, fitnes-narukvice i druge lične dodatke povezane na internet, objavila je danas evropska agencija za statistiku Eurostat.

Taj „pametni asesoar“ koji obuhvata i naročite naočare, slušalice, sigurnosne lokatore, kao i odeću, obuću i druge odevne dodake povezane na internet, koristilo je 19 odsto Evropljana starosti od 16 do 74 godine.

Taj procenat je još veći medju mladima do 24 godine – 28 odsto. Pametnu opremu koristilo je 23 odsto ljudi starosti od 25 do 54 godine, 11 odsto stanovnika od 55 do 64 godine i samo pet odsto starijih od 65.

Popularni su i virtuelni asistenti, koje je koristilo 11 odsto odsto gradjana. Uredjaje za upravljanje energijom, koji su povezani na internet, kao što su termostati, svetla ili uredjaji za merenje struje, vode, gasa, koristilo je 10 odsto Evropljana.

Pametni satovi i drugi odevni dodaci najpopularniji su u Češkoj, Finskoj i Estoniji.

Oko trećine Čeha (35 odsto), Finaca (33 odsto) i Estonaca (31 odsto) je tokom 2020. koristilo pametni sat, fitnes narukvicu ili drugi dodatak povezan na internet.

Taj procenat je daleko veći na Islandu – 72 odsto, koji nije članica EU, ali je bio obuhvaćen ispitivanjem.

Najmanje su takve uredjaje koristili su stanovnici Grčke (sedam odsto) Rumunije (osam odsto) i Kipra (devet odsto).

„Pamtne uredjaje! za bezbednost doma, kao što su alarmi, detektori dima ili sigurnosne kamere, ima samo šest odsto stanovnika EU, a pet odsto je koristilo i takve medicinske uredjaje za praćenje krvnog pritistka, nivoa šećera ili težine.

Igračke konektovane na internet, kao što su roboti ili lutke, koristilo je samo dva odsto anketiranih.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.