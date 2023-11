Putin najavio rusku nacionalnu strategiju za razvoj AI da bi se sprečio monopol Zapada

Predsednik Rusije Vladimir Putin najavio je danas plan za usvajanje nacionalne strategije razvoja veštačke inteligencije, ističući da je neophodno sprečiti zapadni monopol na tom polju.

Govoreći na konferenciji veštačke inteligencije u Moskvi, Putin je istakao da je „imperativ da se koriste ruska rešenja u oblasti stvaranja pouzdanih i transparentnih sistema veštačke inteligencije koji su takođe bezbedni za ljude“.

„Monopolistička dominacija takve strane tehnologije u Rusiji je neprihvatljiva, opasna i nedopustiva“, rekao je Putin.

Ruski predsednik je primetio da su „mnogi savremeni sistemi zasnovani na zapadnim podacima i namenjeni zapadnom tržištu“ i da „odražavaju onaj deo zapadne etike, normi ponašanja i javne politike kojima se protivimo“.

Tokom više od dve decenije na vlasti, Putin je nadgledao višestruki udar na opoziciju i organizacije civilnog društva a promovisao „tradicionalne vrednosti“ kako bi sprečio navodni uticaj Zapada.

Te politike su postale još represivnije nakon što je poslao ruske trupe u Ukrajinu, 24. februara 2022. godine.

Putin je upozorio da bi algoritmi koje su razvile zapadne platforme mogli dovesti do digitalnog „otkazivanja“ Rusije i njene kulture.

„Veštačka inteligencija, stvorena u skladu sa zapadnim standardima i obrascima, mogla bi da bude ksenofobična“, rekao je Putin i ocenio da „zapadni pretraživači i generativni modeli često rade na veoma selektivan, pristrasan način, ne uzimaju u obzir, a ponekad jednostavno ignorišu i poništavaju rusku kulturu“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, „mašina dobije neku vrstu kreativnog zadatka i rešava ga koristeći isključivo podatke na engleskom jeziku, što je zgodno i korisno za programere sistema, i tako algoritam, na primer, može da ukaže mašini da Rusija, naša kultura, nauka, muzika, književnost jednostavno ne postoje.”

Putin je obećao da će uložiti dodatna sredstva u razvoj superkompjutera i drugih tehnologija kako bi se intenzivirala nacionalna istraživanja veštačke inteligencije.

„Razgovaramo o proširenju fundamentalnih i primenjenih istraživanja u oblasti generativne veštačke inteligencije i velikih jezičkih modela“, rekao je Putin.

Kako je rekao, „U eri tehnološke revolucije, kulturno i duhovno nasleđe je ključni faktor u očuvanju nacionalnog identiteta, a samim tim i raznolikosti našeg sveta i stabilnosti međunarodnih odnosa“.

„Naše tradicionalne vrednosti, bogatstvo i lepota ruskih jezika i jezika drugih naroda Rusije moraju da čine osnovu našeg razvoja“, pomažući u stvaranju „pouzdanih, transparentnih i bezbednih sistema veštačke inteligencije“, kazao je Putin.

Ruski predsednik je ocenio da bi pokušaji da se zabrani razvoj veštačke inteligencije bili nemogući, ali je ukazao na važnost obezbeđivanja neophodnih mera zaštite.

„Uveren sam da budućnost ne leži u zabrani razvoja tehnologije, to je jednostavno nemoguće“, rekao je on i dodao: „Prosto, ako nešto zabranimo, to će se razviti negde drugde, a mi ćemo samo zaostajati.“

Putin je rekao da će globalna zajednica moći da izradi bezbednosne smernice za veštačku inteligenciju kada u potpunosti shvati rizike.

„Kada osete pretnju njegovog nekontrolisanog širenja, nekontrolisanih aktivnosti u ovoj sferi, odmah će doći želja za postizanjem sporazuma“, rekao je on.

(Beta)

