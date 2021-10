Stiglo objašnjenje zašto su Fejsbuk i njegovi servisi juče pali

Nakon potpunog kolapsa Facebooka i njegovih servisa koji nisu radili čitavih šest sati širom sveta, iz te kompanije stiglo i zvanično saopštenje šta je uzrok pada sistema.

Naime, rano jutros oglasila se uprava te društvene mreže koja za pad Facebook-a, WhatsApp-a i Instagrama okrivljuje „veliki prekid u promenama konfiguracije rutera koji koordiniraju mrežni saobraćaj između njegovih centara podataka“.

„Ovaj poremećaj mrežnog saobraćaja imao je kaskadni efekat na način na koji naši podatkovni centri komuniciraju, što je dovelo do zaustavljanja naših usluga“, navedeno je iz te kompanije, prenela je agencija AFP.

Podsetimo, Facebook i drugi servisi te kompanije nedostupni su bili skoro šest sati za svoje korisnike širom sveta, pa i u Srbiji, a u funkciju su vraćeni posle ponoći.

Šef tehničkog odseka kompanije Majk Šrefer oglasio se putem Tvitera i uputio je nešto ranije izvinjenje svim korisnicima zbog pada mreže.

#UPDATE Facebook blames a major outage on configuration changes it made to routers that coordinate network traffic between its data centers.

"This disruption to network traffic had a cascading effect on the way our data centers communicate, bringing our services to a halt" pic.twitter.com/zLWk1nJP3N

— AFP News Agency (@AFP) October 5, 2021