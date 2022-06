WhatsApp dobija opciju na koju se čekalo pet godina

Nakon objave nekih većih funkcija, kao što su grupne ankete ili WhatsApp Premium, WhatsApp konačno radi na jednoj opciji koja se već godinama čeka.

WhatsApp is working on editing text messages!

WhatsApp is finally developing a feature that lets us edit text messages for a future update of the app!

More details are available in the post 🤩https://t.co/lLooTyrgWm pic.twitter.com/QLCNBBlWra

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 31, 2022