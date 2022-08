Zbog problema s motorom NASA odložila današnje lansiranje rakete ka Mesecu

Curenje goriva, a zatim i problem s motorom tokom završnih priprema za poletanje, naveli su NASA-u da danas odloži lansiranje svoje moćne rakete ka Mesecu, koja bi u orbitu oko njega ponela tri probne lutke u kapsuli.

Sledeći pokušaj lansiranja moguć je najranije u petak.

NASA je više puta počinjala i zaustavljala punjenje rakete „Spejs lonč sistem“ (Space Launch Sistem) sa skoro milion galona superhladnog vodonika i kiseonika. Uzrok je curenja visoko eksplozivnog vodonika na istom mestu gde je došlo do curenja tokom generalne probe u proleće.

Potom je danas NASA naišla na nove probleme kada nije bila u stanju da pravilno ohladi jedan od četiri glavna motora rakete, rekli su zvaničnici. Inženjeri su nastavili da rade na prikupljanju podataka i utvrđivanju izvora problema.

Raketa je trebalo da postavi kapsulu za posadu u orbitu oko Meseca. To lansiranje bi bila prekretnica u američkoj nameri da astronauti pnovo odu na površinu Meseca po prvi put otkako je program Apolo okončan pre 50 godina.

Sa 98 metara dužine to je najmoćnija raketa koju je ikada napravila NASA, koja je nadmašila čak i Saturn V koji je astronaute Apola odveo na Mesec.

U kapsuli Orion koju bi trebalo da ponese raketa, sada nema astronauta, već su tu probne lutke, opremljene senzorima za merenje vibracija, kosmičkog zračenja i drugih uslova. Poleteće, ako na kraju bude sve u redu, u šestonedeljnu misiju koja je trebalo da se završi padom kapsule u Tihi okean u oktobru.

Hiljade ljudi su na obali u Svemirskom centru da vide kako se raketa uzdiže.

Lansiranje, ako i kada ga bude, biće prvi let u NASA-inom programu istraživanja Meseca u 21. veku, nazvanom Artemis po Apolonovoj mitološkoj sestri bliznakinji.

Pod pretpostavkom da prvi let, s lutkama, test prođe dobro, astronauti će na drugi let oko Meseca i nazad već 2024. godine. Sletanje dve osobe na Mesec moglo bi da usledi do kraja 2025. godine.

Problemi viđeni u ponedeljak podsećali su na eru NASA-inih ukinutih spejs-šatlova, kada je curenje vodoničnog goriva poremetilo odbrojavanje i odložilo niz lansiranja još 1990. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.