4 biljke za koje postoji verovanje da donose novac: Još više sreće privlače ukoliko ih dobijete na poklon

Pravi su magnet za pare

Od davnina se veruje da neke biljke, pored toga što su ukras doma, upijaju i negativnu energiju. Prema drevnim verovanjima, druge, pak, privlače energiju blagostanja i bogatstva.

Prema Feng šuiju, prisustvo „drveta para“ u prostoriji pozitivno utiče na radne sposobnosti, na posao i onom ko ga ima donosi bolju zaradu.

Veruje se da postoje četiri biljke koje donose novac i finansijsko blagostanje u vaš dom.

1. Pahira

Ovu biljku zovu drvo novca. Zbog atraktivnog izgleda i verovanja da donosi sreću i novac u dom, pahira je odnedavno postala vrlo popularna biljka u mnogim domovima. Biljka potiče iz tropskih močvarnih područja Srednje i Južne Amerike, gde raste kao drvo koje može dostići visinu od čak 18 metara. Međutim, u kućnim uslovima njena visina kreće se od 60 centimetara pa do dva metra.

Za održavanje je veoma laka. Voli svetla mesta, ali nikako je nemojte izlagati direktnom suncu. Idealna letnja sobna temperatura je od 16 do 24 stepena, dok zimi traži minimalnu temperatura do 14 stepeni.

Zalivajte je vodom koja je odstajala.

2. Krasula

Ova biljka je najpoznatija kao „magnet “ za novac. Krasula potiče iz Južne Afrike, a naziv je dobila po listovima ovalnog oblika koji podsećaju na kovanicu novca. Može da dostigne visinu do tri metra, premda su takvi primerci nešto ređi. Krasula cveta tokom zime, pa sve do proleća, i to sitnim belim cvetovima.

Zemlja u kojoj treba da bude posađena je ista kao za kaktuse i ostale sukulente – 40 odsto peska, 20 odsto šumskog humusa, 20 odsto zemlje za cveće, a ostatak sitni šljunak ili lomljena cigla.

Kao većina sukulenata, zahteva zimsko mirovanje, kada biljku treba zalivati sa što manje vode, najviše dva puta tokom cele zime. Možete da je držite i u stanu na toplom, ali onda je češće zalivajte.

Krasula je definitivno najpoznatija i najraširenija biljka koja donosi novac.

3. Kineski dolar

Potiče iz Kine, ali misionari su ovu biljku proširili širom sveta. Najpopularnija je u skandinavskim zemljama. Kineski dolar uzgaja se kao sobna biljka.

I pored toga što dolazi iz planinskih područja, nije baš otporan na hladnoću. Ukoliko hoćete da ga sačuvate, u jesen bi trebalo da ga unesete u kuću. Ova biljka voli vodu i trebalo bi je često zalivati.

4. Zlatna puzavica

Zlatna puzavica jedna je od najpopularnijih visećih ukrasnih biljaka. Potrebna joj je minimalna nega, a raste vrlo uspešno i brzo. Potiče iz zemalja Dalekog istoka, gde se veruje da privlači blagostanje.

Ne podnosi dobro direktnu izloženost sunčevom svetlu, ali ne voli ni potpunu tamu. Traži redovno zalivanje je, ali trebalo bi da pazite da ne preterate s količinom vode.

Zlatna puzavica ima relativno mali koren, pa lako može doći do truljenja. Ova biljka, osim što se veruje da privlači novac, ima blagotvoran učinak na ljude jer uklanja formaldehid iz vazduha, čime poboljšava njegov kvalitet, piše Telegraf.

