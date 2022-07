Brašno će vam dugo trajati – samo sledite ove 3 stvari

Sačuvajte brašno da traje što duže

Evo kako da ga pravilno skladištite

Neka bude na mračnom

Mesto na koje ćete čuvati brašno neka bude mračno. Svetlost nije dobra zato što podiže temperaturu i može potaknuti oksidaciju koja je neprijatelj svežeg brašna. Ako nemate mračno mesto, onda neka posuda u kojoj ćete držati brašno bude neprozirna kako svetlost ne bi prodirala.

Čuvajte ga na hladnijem mestu

Temperatura je jedan od važnijih faktora. Prirodna ulja koja se nalaze u brašnu trebate održati što hladnijima kako brašno ne bi poprimilo neugodan miris. Idealna je ostava koja se ne greje.

Prebacite u posudu s poklopcem

Brašno možete ostaviti u originalnom pakiranju, no to nije najpametnije. Najčešće su to papirnate vrećice koje lako propadaju i propuštaju svetlost. Bolje rešenje je prebacivanje brašna u posudu s poklopcem. Još je bolje ako imate posude koje se mogu hermetički zatvoriti.

Koliko zapravo traje?

Svako belo brašno koje je pohranjeno na sobnoj temperaturi možete koristiti tri meseca. Ako ipak čuvate brašno na hladnijem mestu, onda može sačuvati svežinu i do šest meseci. U frižideru brašno može biti do godinu dana, a u zamrzivaču do dve. Brašno od celovitih žitarica u sebi ima više ulja pa se brže kvari, zato češće proveravajte njegovu svežinu.

