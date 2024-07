Brzinsko rešenje: Evo zašto noću treba da sipate so u odvode

Ako vam se često ponavlja problem sa začepljenjem odvoda, ovaj korak možete primenjivati povremeno kako biste pomogli boljem funkcionisanju.

So je nezaobilazan začin u svakoj kuhinji i koristi se gotovo svakodnevno za kuvanje i kao dodatak jelima. Međutim, so nije dobra samo za hranu. Možete upotrebiti so i ako imate probleme s odvodima i cevima.

Začepljene cevi mogle bi dovesti do problema kao što je nemogućnost dugog, vrućeg tuširanja ili isključivanja vode dok čekate na popravak.

Kako uobičajeni sastojci poput soli tu mogu pomoći? Evo kako…

Ako je začepljenje ponavljajući problem s vašim cevima, ovaj korak možete primenjivati povremeno kako biste pomogli boljem funkcionisanju. Deluje na odvode u lavaboima, tuševima i kadama. Sve što vam je potrebno je pola šolje praška za pecivo, soli i sirćeta, te vrela voda.

Neposredno pre odlaska u krevet, kako bi rastvor odstajao preko noći i imao više vremena da učini ono što bi trebalo, učinite sledeće: Sipajte so i prašak za pecivo u odvod. Zatim dodajte sirće i pustite da se smesa zapeni otprilike minut.

Nakon toga isperite s najmanje tri litre vrele vode. So će pomoći u razgradnji masnoće i emulgovanih masnoća kako bi se pomoću sirćeta i vrele vode lakše mogli isprati kroz cevi.

Mešavina soli dobar je način za razgradnju masnoća i drugih proizvoda za kosu koji bi mogli uzrokovati začepljenja, ali postoje svakodnevni koraci koje možete učiniti kako biste sprečili potrebu za čišćenjem odvoda:

– Ne izlivajte ulje za kuvanje u odvod. Umesto toga držite ga u staroj staklenoj posudi ili posudi za kafu i stavite u kantu za smeće

– Ne bacajte zrna kafe u odvod. Bacite talog ili ga dodajte u kompost

– Dodajte cedilo svojoj kuhinjskoj sudoperi. Ovo će uhvatiti sve komadiće hrane koje je lakše izdvojiti i staviti u kantu.

