Ceo život pogrešno perete farmerke: Bivši šef Levi’s-a otkrio jedini ispravan način

Farmerke su vanvremenski komad odeće koji decenijama ne izlazi iz mode. Iako se danas nose u svim mogućim kombinacijama i prilikama, njihova istorija počinje vrlo praktično – kao radne pantalone. Prve farmerke prodate su davne 1873. godine, kada su Levi Stros, trgovac iz San Franciska, i Džejkob Dejvis, krojač iz Nevade, patentirali model namenjen širokim masama, posebno rudarima i kopačima zlata kojima je bila potrebna izdržljiva odeća.

Od tada, teksas materijal se proširio izvan radne odeće i prerastao u kulturni simbol. Pravu eksploziju popularnosti doživela je šezdesetih godina prošlog veka, kada je nastupila era takozvanih „plavih farmerki”. Danas su farmerke neizostavan deo garderobe, zajedno sa pratećim odevnim predmetima kao što su teksas jakne i šortsevi.

Praktično, ali delikatno – kako održavati farmerke?

Uprkos robusnosti materijala, farmerke se lako prljaju, posebno svetlije ili isprane varijante. Ključno pitanje koje se postavlja decenijama je: Koliko često ih treba prati?

Odgovori na ovo pitanje se značajno razlikuju, ali jedno je sigurno – higijena mora biti na prvom mestu. Kao i svaki drugi komad odeće, farmerke sakupljaju znoj, neprijatne mirise, mrtve ćelije kože i bakterije. Ako ih nosite svakodnevno, stručnjaci preporučuju da ih perete najmanje jednom nedeljno.

Stručnjaci preporučuju umerenost

Patrik Ričardson, stručnjak za pranje veša, ističe da je idealno prati farmerke nakon devet ili deset nošenja, ručno u mlakoj vodi. Međutim, nisu svi skloni takvoj učestalosti.

Neki ljudi peru farmerke samo jednom mesečno, dok drugi tvrde da ih nikada ne peru. Ako vas je ta tvrdnja iznenadila, bićete još više iznenađeni kada saznate stav Čipa Berga, bivšeg generalnog direktora Levi Strausa.

Čip Berg je 2014. izazvao internet oluju izjavom da pere farmerke – jednom godišnje. I to nije bila šala.

Berg je u svom blogu „The Dirty Jeans Manifesto” opisao i specifičnu metodu pranja: kada konačno odluči da „očisti” farmerke, odnese ih pod tuš, sapuna ih kao svoju kožu, a zatim ih dobro ispere. On je dodao da se to odnosi na farmerke koje nosi na posao, a ne na one koje nosi da se igra sa ćerkom, na primer.

Iako je njegova izjava izazvala oštre reakcije, on je svoj stav argumentovao tvrdnjom da često pranje oštećuje boju i strukturu teksasa – vlakna se troše, boja bledi, a kroj se deformiše.

Pranje u mašini za pranje veša? Sa ovih nekoliko pravila…

Ukoliko se ipak odlučite da ga perete u klasičnoj mašini za pranje veša, stručnjaci preporučuju program za delikatne tkanine i nižu temperaturu. Takođe je važno da farmerke okrenete naopačke i pričvrstite sve rajsferšluse, dugmad i džepove tako da zadrže svoj oblik.

Generalno se preporučuje izbegavanje upotrebe mašine za sušenje veša – visoke temperature mogu prouzrokovati da se farmerke skupe ili izgube elastičnost.

