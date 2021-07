Cvet koji će ulepšati svaku baštu: Dolazi u bogatoj paleti boja

Svi će se diviti vašoj bašti ovog leta

Bakopa je puzajuća, odnosno viseća letna biljka koja naraste do visine od deset centimetara, ali ima mnogobrojne viseće ogranke koji mogu narasti i do 100 centimetara. To je čini idealnim cvetom za žardinijere i viseće korpice, a njen cvetni slap ukrasiće balkon na očaravajući način, piše zadovoljna.hr.

Bakopi odgovara dobro drenirana, plodna i kontinuirano vlažna zemlja, dok je na sušu i mraz osetljiva. Tokom cvetajućeg razdoblja treba je prehranjivati tečnim đubrivom svakih 14 dana.

Lepo će izgledati kao prekrivač zemlje, u visećim korpicama, a zbog svojih sitnih cvetića idealna je i za popunjavanje šupljina među višim biljkama i u posudama i u vrtu.

Cvetovi bakope mogu biti jednobojni ili višebojni, a najčešće su beli, ljubičasti, žuti i ružičasti. Izuzetno je lepa i u kombinaciji s drugim cvećem kao što su verbena, puzava begonija i slične vrste.

Bakopa nije zahtevna za održavanje i lako se uzgaja u predivni vrtni cvet, ali vrlo često znaju da je napadnu bele mušice i na to treba pripaziti.

Bakopa cveta od juna do oktobra, a najbolje raste na suncu ili u polusenci uz redovno zalivanje vodom koja je odstajala (nikako ne hladnom). Posebno joj odgovara jutarnje sunce i popodnevna senka jer tada celo leto neumorno cveta.

