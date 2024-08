Evo kako skuvati tursku kafu da uvek bude savršeno kremasta

Svaki ljubitelj kafe ima svoj način na koji pravi omiljeni napitak, ali oduvek se vodi polemika oko toga postoji li i koji je najbolji način kuvanja turske kafe. Nedavno je jedna korisnica TikToka podelila svoj, za koji kaže da daje najkremastiji napitak od mlevene domaće kafe.

Korisnica TikToka Petra Alpeza pokazala je u videu kako skuvati savršeno kremastu tursku kafu. Kaže kako je na taj način pravi cela njena porodica i kune se da na ovaj način uvek ispadne savršeno.

– Ovako je pravi moja cela porodica, ne znam kako se originalno pravi, ali na ovaj način kafa bude daleko najukusnija! Baba i mama mi i dalje prave najbolju kafu, sve je do ruke – napisala je uz objavljeni video u kojem je objasnila celi postupak.

Ona tursku kafu u džezvi pravi s 3 kašičice kave i 2 žličice eritrita, šećernog alkohola koji se koristi kao zamena za šećer i ima nula kalorija.

Prvo se kafa malo zagreje u suvoj džezvi pa kad zamiriše, lagano se dodaje vruća voda mešajući. Kafa ne sme da kuva, već se mora dignuti (pogledajte u videu kako) i to do vrha džezve jer će inače ispasti preretka. To se ponovi nekoliko puta, a na samom kraju doda se još malo vruće vode. Kafu tada treba pustiti da se slegne i spremna je za posluživanje.

