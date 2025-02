Frižider joj blista od kada je otkrila trik sa solju: Efekat će vas oduševiti, odmah ćete uraditi isto

Da biste postigli optimalne rezultate, dovoljno je da u frižider stavite jednu do dve kašike soli

So koju stavite u frižider brzo će se zgrudvati jer upija suvišnu vlagu iz njegove unutrašnjosti. Ovo svojstvo soli ne samo da pomaže u regulisanju vlažnosti, već igra ključnu ulogu u sprečavanju razvoja buđi i drugih mikroorganizama koji vole vlažne uslove.

Nizak nivo vlažnosti u frižideru je od suštinskog značaja za očuvanje svežine namirnica, a so je prirodni saveznik u ovom procesu. Pored toga, so je poznata po tome što može neutralisati neprijatne mirise, što dodatno doprinosi održavanju higijene i prijatnog ambijenta unutar frižidera.

Koliko soli treba staviti u frižider?

Da biste postigli optimalne rezultate, dovoljno je da u frižider stavite jednu do dve kašike soli. So možete staviti u malu šoljicu ili na tanjirić, i pozicionirati je što bliže povrću, jer je povrće često izvor vlage. Ova količina soli će efikasno upijati vlagu i pomoći u održavanju svežine namirnica. Nakon tri nedelje, so će izgubiti svoje upijajuće sposobnosti, pa je potrebno zameniti je novom količinom.

(Informer)

