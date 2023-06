Isecite ovo voće na pola i ostavite u ćošak, nikada više nećete videti komarce u blizini

Roštiljanje s prijateljima u bašti, uživanje s porodicom u toploj večeri na terasi, gledanje u beskrajno zvezdano nebo s balkona tokom mirne vedre noći, mogu vam pokvariti dosadni komarci.

Koliko puta vam se to desilo?

Ali, postoji rešenje iz prirode.

Flies get in the back door (left open for fur babies) & annoy the living piss outta me.

My BFF told me this home remedy, it FRL works like you wouldn’t believe!!!

NATURAL FLY DETERRENT:

Whole cloves in half a lemon.

🍋🙌🏻🍋

Follow me for more handy tips

🙌🏻🤣🙌🏻#FuckYouBlowFlies pic.twitter.com/z3MVQVdFKv

— ♕M̑̈𝒐𝒏𝖎𝒌𝒂♕𝙸𝚠𝚒𝚕𝚕𝙽𝙾𝚃𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚢🇦🇺 (@EmStarrTHISxoxo) March 5, 2023