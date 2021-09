Iz odvoda vam se širi smrdi čim krenu kiše? Samo sipajte ova rastvor i rešićete problem

Svima smeta kad osetimo neprijatan miris iz odvoda.

Do neprijatnog mirisa dolazi jer se u odvodu nakupljaju ostaci hrane, zbog toga treba paziti da ne idu baš u kanalizaciju, jer može doći do začepljenja. Potrudite se da redovno čistite, kako ne bi došlo i do nakupljanja bakterija.

Srećom, postoji jednostavno rešenje za ovaj problem. Nema potrebe da koristite hemikalije koje mogu biti štetne po vaše zdravlje. Ovo će ukloniti i najtvrdokornije mrlje, otčepiti odvod i rešiti problem neprijatnog mirisa.

Potrebni sastojci:

– 400 ml sirćeta

– 3 kašike sode bikarbone

– 5 litara vode

Prvo sipajte sodu bikarbonu u odvod, a onda dodajte malo po malo sirćeta. Pazite jer će zapeniti. Malo pokrijte i ostavite nekoliko minuta da deluje, a onda sipajte vodu.

