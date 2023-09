Izbegavajte kupatilo: Evo koje mesto je najbolje za sušenje veša u zatvorenom prostoru

Postoje mesta na kojima treba i ne treba da sušite mokar veš da biste izbegli pojavu buđi

Čini se da je sušenje odeće lako, da je dovoljno samo da ostavite odeću na neku površinu, zgrabite je nekoliko sati kasnije i bacite je nazad u orman. Ali kada je u pitanju hladnije i vlažnije vreme, stvari mogu da postanu komplikovanije – posebno za one koji žele da smanje račune za energiju, prenosi Telegraf.

Naime, zimi je manje mogućnosti za sušenje veša na otvorenom. Za one koji imaju dovoljno sreće da imaju pristup mašini za sušenje veša, ovo može da bude rešenje za efikasno sušenje odeće unutra. Međutim, neki ljudi nemaju mesta za ovaj aparat ili ne mogu da je priušte zbog skoka cena energenata. Zbog toga su se odlučili da suše svoju odeću u zatvorenom prostoru.

Lorens Smit, stručnjak za čišćenje, objasnio je da postoje mesta na kojima treba i ne treba da sušite mokar veš da biste izbegli pojavu buđi.

– Sušenje odeće u zatvorenom prostoru nije idealno jer mokra odeća ispušta vlagu u vazduh, što može da dovede do rasta buđi. Međutim, nije opasno to da učinite sve dok je vaš dom dobro provetren. Na sreću, možete preduzeti korake da smanjite vlagu u vazduhu – objašnjava Smit.

Kako kaže, sušenje veša u zatvorenom prostoru ne bi trebalo da traje duže od 24 sata. Sve više od toga može da dovede do rasta buđi ili lošeg mirisa odeće. Stručnjak je objasnio da bi bilo idealno da vlasnici kuća drže mokar veš van svojih životnih prostora kao što su dnevna soba, kuhinja i spavaća soba.

– Izbegavajte da sušite veš u kupatilu jer je to već vlažno mesto i ne želite da dodate više vlage u vazduh. Pored toga, odeći će trebati duže da se osuši u već vlažnoj prostoriji. Koristite stalak za sušenje i stavite ga u prostoriju koju retko koristite, kao što je vešeraj, rezervna soba ili čak trpezarija. To znači da nećete biti izloženi vlazi dok se vaša odeća suši i da možete da zatvorite vrata, zadržite toplotu ili podstaknete protok vazduha tako što ćete držati otvoren prozor – upozorava Smit.

Za one koji žive u malom prostoru i nemaju drugog izbora osim da suše odeću u svojim prostorijama za stanovanje, u tom slučaju, obavezno bi trebalo da postave stalak za sušenje u blizini izvora toplote kako bi se odeća brže osušila, a ako je moguće, da drže vrata zatvorena. One koji razmišljaju o sušenju veša na radijatorima, stručnjak je pozvao da to ne čine.

– Ne stavljajte mokre predmete direktno na radijator, jer će to podstaći isparavanje vode u vazduh i dovešće do vlage u prostoriji – ističe Smit. Umesto toga, on predlože da je dobra ideja uložiti u stalak za sušenje koji se može pričvrstiti na plafon tako da ne zauzima prostor na podu i da se može potpuno čuvati van vidokruga kada se ne koristi.

Za one koji žele da smanje vreme sušenja, takođe postoji nekoliko saveta. Pre svega, trebalo bi da koriste veliki ciklus centrifuge jer će se tako osloboditi što je moguće više vlage. Ako smanjite količinu veša koji perete, ni to nije loša opcija jer će odeća koju postavite na stalak za sušenje biti suva za kraće vreme zbog većeg protoka vazduha.

Stručnjak za čišćenje je takođe predložila korišćenje odvlaživača kada sušite odeću u zatvorenom prostoru, jer tvrdi da bi to „ubrzalo proces sušenja“. Za najbolje rezultate postavite odvlaživač ispod ili pored stalka za sušenje odeće.

