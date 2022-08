Kako vi sušite veš? Jedna žena tvrdi da zna najbolji način za to (foto)

Fotografija peškira okačenog na žicu za sušenje veša izazvala je burnu raspravu na Fejsbuku – a sve oko toga koji je pravilan način za kačenje štipaljki.

Fotografiju je objavila jedna majka u australijskoj grupi posvećenoj savetima za održavanje domaćinstva, uz reči ‘za mene je ovo jedini ispravan način, a kako vi sušite svoj veš?’.

Mum sparks heated debate over the 'correct' way to peg washing on a clothes line https://t.co/lltKfI7rbQ pic.twitter.com/uXrXIOZtKB

— Woody (@Knewz_Currently) August 19, 2020