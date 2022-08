Kakva transformacija: Od javnog toaleta napravila luksuzni stan od 50 kvadrata (foto)

Ako želite novi dom, a nemate mesto za gradnju, obratite se arhitekti Lori Klark. Jedan od njenih projekata zvuči suludo.

Original state of the place..Beautiful photographs by @fionamphoto pic.twitter.com/PxVt6sAC — Laura Jane Clark (@LauraJaneClark_) October 24, 2012

Od javnog WC-a, koji je bio napušten 30 godina, napravila je neverovatan dom.

Niko nije ni primećivao ovaj prostor koji se nalazi na super lokaciji, u samom centru Londona. Inače, toalet je izgrađen 1929. godine, a u njemu je bila samo gomila ruiniranih stvari.

Amazing photographs by @Jamesbalston as featured in the Telegraph magazine…http://t.co/IVB1GVF0 pic.twitter.com/I4EDCj6J — Laura Jane Clark (@LauraJaneClark_) October 24, 2012

Lora je dugo razmišljala šta da uradi sa ovim prostorom.

Na početku je želela da ga pretvori u pozorište, ali na kraju je ipak rešila da to bude dom.

Kuća je velika oko 50 m2 i ima sve što je potrebno za udoban život.

Amazing photographs by @Jamesbalston as featured in the Telegraph magazine…http://t.co/WbejfJMq pic.twitter.com/SzpAC08t — Laura Jane Clark (@LauraJaneClark_) October 24, 2012

Neverovatnu kuhinju, kupatilo, dnevnu sobu sa spavaćim delom.

Stan se nalazi u podzemlju, ali je sa plafona osvetljen na sjajan i pametan način.

Da li vam se dopada?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.