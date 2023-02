Koliko televizor troši struje mesečno i postoji li način da uštedite?

Stalno se debatuje o tome koji uređaji troše najviše struje, koji je troše čak i kada ne rade, kako da koristimo bojler da bismo uštedeli, ali možda ste se zapitali i koliko struje mesečno troši televizor.

Bilo da se prikazuje naša omiljena emisija, serija ili da uživamo u nekom dobrom filmu, većina nas često gleda TV. Postoje razni faktori koji utiču na potrošnju električne energije televizora, a ako želite da uštedite, tu je i nekoliko saveta kako da smanjite vaš mesečni račun za struju, kako piše Smartlife.

Prva stvar koja utiče na to koliko struje troši TV je veličina samog televizora tj. ekrana. U poređenju s ostalim delovima televizora, ekran je najveći potrošač struje. Drugim rečima, što je ekran veći biće potrebno više električne energije za njegov rad.

Tip televizora, tačnije tip ekrana, je drugi faktor koji snažno utiče na to koliko struje će uređaj trošiti. U našim domovima se najčešće mogu naći sledeća četiri tipa televizora:

TV s katodnom cevi (CRT)

Ovo su uređaji koje su kupovale naše bake i deke (ili mame i tate, u zavisnosti od toga koliko godina imate). CRT televizori imaju dug vek trajanja, ali troše ubedljivo najviše struje. Prepoznatljivi su po velikoj izbočini za zadnjoj strani.

Plazma televizori

Ovo su nešto stariji modeli koji imaju sjajnu sliku i kontrast boja, ali troše najviše električne energije za svoj rad. Plazma televizore su zamenili LCD televizori

LCD televizori (LED televizori)

U pitanju su uređaji s ravnim ekranom, koji poslednjih desetak godina koriste ekran s LED diodama koje obezbeđuju pozadinsko osvetljenje (otuda i naziv LED televizor). Ova vrsta televizora troši i do pet puta manje struje u odnosu na televizore s plazma ekranima.

OLED televizori

Iako je u pitanju je poslednja reč tehnologije, koja nudi najkvalitetniju sliku i kojoj nije potrebno pozadinsko osvetljenje, OLED televizori uglavnom troše više struje u odnosu na LCD televizore.

Treća stvar od koje zvisi koliko će struje TV trošiti je energetska efikasnost ugrađenih elektronskih komponenata. Napredniji modeli koriste kvalitetnije komponente koje, pored boljih performansi, karakteriše i manja potrošnja struje.

Kako utvrditi koliko struje troši televizor i koliko to košta?

Imajte u vidu da cena struje nije fiksna. Pre svega, postoje jeftina i skupa tarifa. Uz to, cena za 1 kWh utrošene električne energije zavisi i od toga da li se vaša mesečna potrošnja nalazi u zelenoj, plavoj ili crvenoj zoni.

1. Proverite oznake na energetskoj nalepnici

Ako ste u procesu nabave novog televizora, dobra polazišna tačka vam može biti nalepnica na kojoj se nalazi informacija o energetskoj oceni tj. energetskoj klasi televizora. Ova nalepnica se najčešće nalazi u gornjem levom ili gornjem desnom uglu ekrana, ima je svaki televizor i iskazuje slovima abecede – od A do G.

Energetska ocena A označava uređaje koji su energetski najefikasniji, što znači da imaju najbolji odnos između utrošene energije i radnog učinka. S druge strane, energetska ocena G označava uređaje čija energetska efikasnost nije na tako visokom nivou, tj. kod kojih je odnos između utrošene energije i radnog učinka lošiji. S tim u vezi, ako uporedimo dva televizora čiji su ekrani iste veličine, onaj TV koji ima bolju ocenu energetske efikasnosti će trošiti manje struje.

Imajte u vidu da je ova energetska skala 2021. godine u potpunosti revidirana, tj. promenjen je način na koji se računa energetska efikasnost uređaja, pa ćete trenutno teško pronaći televizor čija je energetska ocena viša od F. Ali, u budućnosti će ih sigurno biti, kako tehnologija bude napredovala.

Na nalepnici ćete pronaći dve bitne informacije – kojoj energetskoj klasi uređaj pripada i koliko će kWh struje potrošiti za 1.000 sati rada.

2. Pronađite nalepnicu na poleđini televizora i proverite njegovu električnu snagu

Na nalepnici koja se nalazi na poleđini vašeg televizora možete pronaći podatak o tome kolika je električna snaga uređaja. Električna snaga se izražava u vatima (W) i ne treba je mešati s naponom, koji se meri u voltima (V).

Primera radi, ako na nalepnici piše da je snaga vašeg televizora 75 W, to znači da će za sat vremena rada televizor potrošiti najviše 75 W odnosno 0,075 kW električne energije. Kada pomnožite električnu snagu televizora, izraženu u kilovatsatima s aktuelnom cenom za 1 kW električne energije, dobićete cenu struje koju TV potroši za jedan sat rada.

Koje funkcije za uštedu energije treba tražiti kada kupujete TV?

U slučaju da planirate kupovinu novog televizora postoji nekoliko stavki na koje možete obratiti pažnju kako biste odabrali TV koji će biti prijateljski nastrojen prema vašem mesečnom računu za struju. U pitanju su sledeće funkcije:

Automatska kontrola osvetljenosti

Što je veća osvetljenost ekrana, televizor će trošiti više struje. Zato potražite onaj koji posjeduje senzore za automatsko podešavanje osvetljenosti koji zavise od količine svetla u prostoriji.

Tajmer za automatsko isključivanje

Ova funkcionalnost vam omogućava da podesite kada će se TV sam isključiti. Dakle, više ne morate brinuti da li je televizor ostao uključen kada ste izašli iz kuće ili zaspali i nemilosrdno troši struju. Postoje dve vrste tajmera – jedna koja vam omogućava da podesite za koliko minuta će se televizor automatski isključiti i jedna koja omogućava da podesite maksimalno vreme rada televizora. Primera radi, možete podesiti da televizor radi najviše četiri sata od trenutka uključivanja, a nakon toga će se sam isključiti.

Režim uštede energije

Ova funkcija će prigušiti pozadinsko osvetljenje ekrana televizora i po potrebi deaktivirati neke funkcije ili tehnologije kako bi se smanjila potrošnja energije.

Kako smanjiti potrošnju struje kod televizora?

Kao što se vidi iz prethodnih primera, savremeni televizori ne troše tako puno električne energije, pa vam se dodatno smanjenje potrošnje može učiniti kao bespotrebno. Ipak, na duge staze ušteda koju možete ostvariti nije zanemariva. Uz to, kada bismo se svi trudili da uštedimo što je moguće više električne energije, naša životna sredina bi bila znatno čistija i zdravija za život.

Evo šta možete uraditi da biste smanjili potrošnju struje televizora.

Smanjite osvetljenost ekrana

Fabrička podešavanja 0osvetljenosti ekrana obično su takva da je ekran svetliji nego što je zaista potrebno većini korisnika, a to negativno utiče na potrošnju.

Neka TV bude manje uključen

Mnogima se događa da TV radi iako ga niko ne gleda, a to – košta. Ako volite zvukove u pozadini dok vi nešto radite, daleko je isplativije uključiti radio ili pustiti neki podcast.

Ne ostavljajte televizor u režimu mirovanja kada odete na odmor

Ako se televizor neće koristiti nekoliko dana ili duže, izvucite njegov kabl za napajanje iz utičnice. Ne samo da ćete smanjiti račun za struju, već ćete produžiti životni vek uređaja i u potpunosti eliminisati rizik od oštećenja televizora usled kvara na električnoj mreži.

Treba napomenuti i to da će kod nekih televizora isključivanje iz struje na duži period dovesti do kompletnog reseta uređaja, tj. do povratka na fabrička podešavanja. U prevodu, možete ostati bez svih finih podešavanja TV-a, kao i bez svih kanala, pa će biti potrebno ponovo postaviti sve kanale i podesite opcije.

