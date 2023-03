Kraljice svake bašte: Petunije ne zahtevaju puno truda, a najvažnije je da im obezbedite ovo

Petunija je jedna od najčešće zastupljenih jednogodišnjih biljaka u našim baštama i na terasama, a ako ste mislili da je zbog mirisa, grešite, njihov miris može čak da bude neprijatan, ali su im boje raskošne.

A još je bolje, što počinje da cveta krajem proleća i cveta sve do kasne jeseni.

Biljka se razmnožava iz semena, cvetanje možemo da produžimo do prvih mrazova redovnim uklanjanjem ocvalih cvetova.

Petunije je za vreme letnjih vrućina potrebno je da zalivate i dva puta dnevno. Odlično se slažu s tamjanom pa ih zajedno posadite na sunčano mesto.

Ako želite cveće koje će cvetati bogato, onda su to petunije.

Naročito je omiljena viseća petunija zbog raskošnog izgleda i to surfinija, hibridna vrsta petunija s velikim cvetovima koji cvetaju od maja do oktobra. Postoji cvet vrlo sličan petunijama, calibrahoa ili Million Bells, ali to je sasvim druga vrsta, piše Novi.ba.

Nega i gajenje petunija

Nisu zahtevne za održavanje, ali morate da se pridržavate nekoliko uputstava da bi izdržale celo leto i stalno cvetale.

Možete da ih posadite iz semena, ali je sa sadnicama to puno jednostavnije i garantuje veći uspeh.

Ako želite da njihovi cvetovi ne idu toliko u visinu nego širinu, secite ih slobodno i oblikujte makazicama.

Petunije vole sunce, ali će odlično uspevati i na mestima koja imaju blagu hladovinu. Redovno odstranjujte uvenule i osušene delove, kako bi mogli da izrastu novi cvetovi.

Važno je da ih redovno zalivate i to ako nije puno toplo, rano ujutru, a ako su tropske temperature, onda još jednom uveče. Ne preterujte s količinom vode jer će u tom slučaju manje cvetati.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.