Mnogi ovo sipaju u odvod, a to je katastrofa za cevi: Tako ih uništavate zauvek

Iako je čišćenje sirćetom i sodom bikarbonom postalo veoma popularno poslednjih godina, možda ćete biti iznenađeni kada čujete da ova kombinacija može učiniti više štete nego koristi kada je u pitanju vaš odvod.

Bilo da otčepljujete lavabo, lavabo ili odvod u kadi, morate znati da stalna upotreba ovog rastvora može oslabiti sastav vaših cevi.

Evo zašto, prema Home & Gardens.

Sirće i soda bikarbona, kada se pomešaju, stvaraju snažnu, mehurastu hemijsku reakciju. Međutim, ovaj efekat često nije dovoljno jak da razbije tvrdokorne začepljenja koja uzrokuju sporo oticanje u sudoperi i kadi. Iako je sirće samo po sebi dobro za svakodnevno čišćenje, definitivno nije dovoljno snažno da se uhvati u koštac sa ozbiljnim česticama hrane i rastom mikroba u kuhinjskom odvodu. Mnogo je efikasnije koristiti neka hemijska sredstva za čišćenje odvoda ako imate ovaj problem.

Iako se sirće smatra blagim sredstvom za čišćenje, vredi zapamtiti da je i dalje kiselina i da može vremenom da istroši gumene zaptivke na vašim cevima. Naročito kada se kombinuje i reaguje sa sodom bikarbonom.

Kao što nikada ne bi trebalo da sipate so u odvod da biste izbegli oštećenje, izbegavanje kombinacije sode bikarbone i sirćeta može sprečiti curenje i druga oštećenja koja se mogu pojaviti u kuhinji tokom vremena.

Kada otčepljujete odvod, ne morate razmišljati samo o gumenim zaptivkama. Sirće i soda bikarbona takođe mogu oštetiti cevi, posebno stare cevi koje nisu zamenjene nekoliko godina. Neke, posebno starije kuće, još uvek imaju metalne cevi, a upotreba kiselih rastvora, poput sirćeta, može da ubrza njihovu koroziju, prenosi Espreso.

To dovodi do slabljenja integriteta cevi i mogućih cepanja ili curenja. Istu reakciju izaziva i so, koja doprinosi koroziji i na taj način skraćuje vek vaše vodovodne infrastrukture.

Šta je alternativa?

Ako stavite previše sode bikarbone u začepljen odvod, ona može da se slegne na čep i postane čvrsta masa koja će pogoršati začepljenje cevi i dodatno otežati njeno otčepljenje. Umesto toga, razmislite o korišćenju komercijalnog čistača odvoda, koji je dizajniran da pomogne u razbijanju masnoće i kose.

