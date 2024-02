Ne bacajte mleko koje se ukiselilo: Možete ga uspešno iskoristiti u domaćinstvu i to na različite načine

Mleko koje se ukiselilo mnogi ljudi samo bace, ali to je greška…

Postoje četiri odlična načina da iskoristite mleko koje se ukiselilo i sačuvate ga od bacanja. Možda ćete želeti da saznate kako se pravi domaći puter. Takođe može da se koristi za pravljenje sira u par koraka, i za još mnogo toga.

Mleko će često trajati duže od roka upotrebe i vaš nos je najbolji alat za proveru. Međutim, nemojte ga bacati čim osetite da je kiselo, možete ga koristiti u kuvanju.

Svakako, vodite računa da nije prošlo više dana od roka upotrebe. Pre svega vodite računa kako čuvate mleko.

Vrata frižidera su najtoplije mesto, pa ga umesto toga držite na polici. A ako znate da nećete sve iskoristiti, zamrznite ostatak pre roka upotrebe, odmrznite u frižideru kada budete spremni za upotrebu. Dakle, mleko koje se ukiselilo će biti jestivo nakon što se termički obradi u kuvanju.

Načini da u kuvanju iskoristite mleko koje se ukiselilo:

Napravite beli sos

Potrebno je samo 15 minuta da dobijete porciju belog sosa, a možete dodati vodu na kraju ako nemate dovoljno mleka. Čuvajte ga u frižideru do 3 dana ili u zamrzivaču do 3 meseca. Pomešajte kiselo mleko sa suvim mlekom u prahu i ostavite na stranu. U tiganju rastopite puter ili margarin na srednjoj vatri; dodati brašno i kuvati 1-2 minuta uz stalno mešanje. Postepeno dodajte mlečnu smesu i kuvajte dok se malo ne zgusne uz stalno mešanje. Dodajte sir i začine.

Napravite divnu marinadu

Mleko je odlično za mariniranje piletine, svinjetine ili ribe. Ako imate samo malu količinu da potrošite, stavite je u hermetički zatvorenu posudu sa začinima i nekuvanim mesom ili ribom. Marinirajte na sobnoj temperaturi 30 minuta ili u frižideru do 24 sata. Mleko će dati delikatan ukus i smanjiti intenzivan miris ribe – ako je mleko blago kiselo, kiselost će takođe pomoći da se omekša protein.

Koristite ga umesto mlaćenice ili mleka u slatkim receptima

Mlaćenicu je teško pronaći, a kiselo mleko je odlična zamena. Možda će vas zanimati i kako da napravite domaće kiselo mleko. Pogačice i pahuljaste palačinke su brze i dobro se zamrznu. Odmrznite kolače na sobnoj temperaturi ili zagrevanjem u rerni. Čuvajte palačinke u porcijama u kesama za zamrzavanje, a zatim tostirajte ili pržite u tiganju.

Napravite svoj sir

Ako imate veliku količinu mleka da potrošite, pretvorite ga u sir. Dobićete svežsir, koji se lako pravi uz malo toplote i kiseline. To će vam dati dodatna 2 ili 3 dana da iskoristite ono što bi inače bilo bačeno. Lagano dovedite mleko do ključanja u velikoj šerpi, redovno mešajući. Kada provri, dodajte dovoljno limunovog soka. Sklonite sa vatre i ostavite da odstoji 30 minuta – to će pomoći da se odvoji surutka. Procedite kroz cediljku obloženu pamučnom krpom, uhvatite surutku u posudu. Okrenite krpu da istisnete preostalu tečnost. Kada se ohladi, stavite tanjir i nešto teško na vrh da ga pritisnete. Držite u frižideru. Ovo su dovoljni razlozi da ne bacate mleko koje se ukiselilo i da ga iskoristite u kuvanju, piše Stvar ukusa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.