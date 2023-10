Ne nasedajte uvek na trikove: Pratila je savete za čišćenje i uništila 2 pegle!

Mnogi trikovi koji se danas mogu pronaći na društvenim mrežama olakšavaju nam život

„Iskrena da budem, mnoge trikove za čišćenje sam isprobala i došla do zaključka da „stvarno rade posao“. Međutim jedan trik me je užasno razočarao i ne samo to, bukvalno mi je upropastio dve pegle“, kaže jedna korisnica društvenih mreža.

Reč je o triku za čišćenje pegle koji uključuje so. Uključite peglu, so stavite na dasku za peglanje i bukvalno peglate. Nakon toga će prljavština nestati. Prvi put mi je zaista pošlo za rukom i priznajem da sam bila oduševljena. Drugi put je pegla jednostavno otkazala. Pripisala sam to činjenici da peglu imam već nekoliko godina, ali kad se isto desilo sa peglom koju sam neposredno nakon toga kupila, shvatila sam da ovaj trik jednostavno nije za mene.

Možda to funkcioniše sa peglama koje ne rade na paru, ali ja ovo definitivno više neću raditi. Nekad je ipak pametnije kupiti klasično sredstvo za čišćenje.

