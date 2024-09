Nemojte spavati na nečemu što je puno bakterija: Otkrivamo koliko često treba prati jastuke

Jako je važno da jastuci budu čisti. Posebno jer spavamo na njima, pa nije baš dobro da šest do osam sati provodimo na leglu bakterija, zar ne? Ali, koliko je čist jastuk na kojem spavamo? Istraživanja su pokazala da čak 41% populacije spava na neopranim jastucima, što dovodi do izbijanja akni i stvaranja alergija i iritacija disajnog sistema Ali, sve se to može izbeći jednostavnim pranjem.

Ekspertkinja za higijenu Meri Fuder, poznatija kao Madame Sweet, otkrila je koliko često treba prati jastuke.

„Zašto ne opereš ovo? Zašto ih ne staviš u mašinu za pranje veša? Pa, zato sam ovde. Ja sam kraljica higijene. A ja sam ovde da vam kažem kada i kako bi trebalo prati jastuke“, rekla je Fuder u videu na Instagramu. Objasnila je da jastuci zadržavaju znoj, grinje i bakterije, pa je njihovo pranje „skoro jednako važno kao i pranje rublja“.

„Ako nemate antimikrobne navlake, trebalo bi jastuk prati svaka tri meseca. Nisu svi jastuci isti. Kako ćete ih prati zavisi od toga od čega su napravljeni“, rekla je Madam Sweet, a prenosi Alo.

Jastuci od memorijske pene ili gela nisu prikladni za mašinsko pranje, ali se mogu prati deterdžentom ili sapunom. Perjani jastuci mogu prati u mašini hladnom vodom, dok se jastuci od poliestera mogu staviti u mašinu za pranje veša postavljenu na normalan ciklus pranja.

Neki pratioci su otkrili da nikada nisu oprali svoj jastuk, dok su drugi objasnili da sušenje jastuka na suncu dodatno smanjuje količinu bakterija. Za kvalitetne jastuke treba izdvojiti malo više, ali su otporniji na prašinu i traju duže. Jastuke od lateksa ili memorijske pene potrebno je menjati svake dve ili tri godine, dok će sintetičke jastuke trebati kupovati svakih šest meseci do dve godine.

