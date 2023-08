Nikad vam ne bi palo na pamet: Evo šta sve možete da operete u veš mašini, a nije odeća

Da ne poverujete šta sve osim veša možete prati u mašini. Evo spiska nekih od stvari koje vam možda nikad ne bi pale na pamet, a možete ih oprati u veš-mašini.

Plastične posude

Veš-mašina bez problema može da zameni mašinu za suđe, ali samo kada je u pitanju plastično posuđe. Ne pokušavajte prati staklo i keramiku! Uklonite ostatke hrane, stavite suđe u bubanj, dodajte deterdžent za pranje posuđa i uključite program za osetljivo pranje. Ne zaboravite isključiti ciklus centrifuge jer će se u suprotnom posuđe oštetiti. Tako ćete dobiti čiste i dezinfikovane posude.

Silikonski kuhinjski pribor

Na sličan način možete prati razne silikonske stvari. Tvrdokorne mrlje teško je ukloniti ručno. Stoga slobodno umetnite kalupe i lopatice u bubanj – i uključite veš-mašinu.

Prostirka za jogu i autotepih

Postalo je vrlo popularno vežbati jogu kod kuće. Za vežbe na podu potrebna je posebna prostirka koju je potrebno čistiti kako se štetne bakterije ne bi širile po njoj. A veš-mašina je vrlo prikladna za to. Stavite ih na program za osetljivo pranje, s minimalnom temperaturom i bez centrifuge. Čistu prostirku dobro obrišite peškirom i ostavite da se osuši. Tek kad se potpuno osuši, zarolajte i spremite do upotrebe. Isto tako, gumene i tekstilne autotepihe ili otirače možete prati i u veš-mašini. Samo pazite da na njima nema blata ili krhotina.

Igračke i kocke

Sigurno ste već prali plišane igračke u veš-mašini, ali niste se setili da na taj način možete prati i mnoge druge. Plastične igračke takođe zahtevaju čišćenje, a sigurno ne želite ručno prati svaki detalj. Evo ideje: sakupite ih i čvrsto zatvorite u posebnu vrećicu – i operite ih u veš-mašini. Brzo, jednostavno i delotvorno!

Sunđer za kupanje i zavesa za tuš-kadu

Iako redovno koristite sunđer za kupanje, bakterije se i dalje skupljaju i razmnožavaju na njoj. Dobra stara veš-mašina odlično će je dezinfikovati, a isto tako dezinfikovaće i zavesu za tuš-kadu. Preporučuje se to činiti barem dva puta mesečno jer bakterije vole topla i vlažna mesta.

Rančevi i torbe

Kada raspakujemo prljavu sportsku obuću i prosute namirnice, ne preostaje nam ništa drugo nego da operemo ranac ili torbu. Obavezno izvadite sve iz džepova, zatvorite sve patentne zatvarače, zalepite čičak i uklonite ukrasne elemente koji se mogu skinuti. I već znate pravila za pranje neobičnih stvari.

Pribor za kućne ljubimce

Ako vaš ljubimac ima sintetičku ogrlicu ili povodac, možete ih sigurno prati u veš-mašini. Svake sedmice operite u mašini sve što pripada životinji – ne samo ogrlice i povoce već i prostirke, krevete i ćebad jer tako čuvate zdravlje svog ljubimca.

UGG čizme

Čizme UGG se nose zimi, uz helanke i tople čarape. Noga se na toj vrućini neminovno znoji. Kako biste izbegli neugodne mirise i nakupljanje bakterija u krznu, ovakve čizme perite u veš-mašini, na programu za osetljivi veš i samo hladnom vodom. Centrifuga i sušenje ne dolaze u obzir!

Podloga za miš

Priznajte, pijete li kafu ili čaj za kompjuterom? Zaboravljate oprati ruke kad izađete napolje? Ne brišete svoj sto redovno? Zamislite šta ostaje na vašoj podlozi za miš! Pravilo pranja: podlogu obavezno staviti u vrećicu za veš, uključiti program za osetljivo pranje i postaviti na srednju temperaturu (40 stepeni).

Pribor za kosu

Dodaci za kosu, kao što su gumene trake, elastične trake i mekane vezice, upijaju masnoću kože, znoj, skupljaju prašinu i bakterije. Kako bi vaša kosa bila zdrava, a gumice lepe i čiste, perite ih u veš-mašini, ali ih obavezno stavite u vrećicu za pranje.

Jastuk

Jastuk skuplja znoj, kožnu masnoću, grinje, ostatke kozmetike, pa se na njemu razmnožavaju patogene bakterije i svi ostali mikrobi. Ako imate jastuk od prirodnog perja i paperja, zaboravite na mašinsko pranje i obratite se posebnim firmama koje će vašu posteljinu očistiti bez oštećenja.

Ali jastuci punjeni sintetikom (silikonska vlakna, memorijska pena, sunđer, poliester itd.) dobro podnose pranje u veš-mašini uz ove parametre:

program za fino veš ili ručno pranje

temperatura do 40 stepeni

do 1.000 okretaja u minuti

dodatno ispiranje

Jastuk se stavlja u mašinu bez jastučnice, osim one koja se uz njega isporučuje u fabrici. Bubanj nije potrebno puniti do kraja, tako da u jednom ciklusu možete oprati jedan do dva jastuka. U bubanj treba staviti i posebne kuglice za pranje koje omogućuju da jastuk zadrži svoj oblik. Tečni deterdžent uspite u odeljak za deterdžent.

Jastuk sušite na terasi, izložen suncu ili u dobro prozračenoj prostoriji. Jastuke i posteljinu takođe treba provetravati i izlagati sunčevoj svetlosti jer sunčeva svetlost ubija bakterije, prenosi avaz.ba.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.