Nikada ne otvarajte mašinu za pranje posuđa čim je gotova: Skoro svi prave ovu grešku

Ako imate mašinu za pranje sudova, koliko puta vas je zvučni signal koji označava kraj pranja naterao da odmah posegnete da je otvorite? Mnogi imaju osećaj da se posuđe na ovaj način brže suši, ali to je zapravo velika greška. Ovo može dovesti do tri problema, pa evo zašto nikada ne bi trebalo da otvarate mašinu za pranje veša čim završi:

1. Rizikujete štetu

Ako imate mašinu za pranje sudova koja se otvara ručno, možda i ne znate da postoje modeli kod kojih se vrata automatski otvaraju čim se program završi. Bolje je ostaviti vrata zatvorena i eliminisati naviku koja vas tera da ih odmah otvorite kako biste obezbedili brže sušenje posuđa.

2. Vruć vazduh

Znate da je vazduh koji izlazi iz mašine vruć. Topla voda pomaže da se suđe dobro opere, a unutrašnjost mašine tako postaje vruća. Kada otvorite mašinu za pranje veša odmah nakon što je završila, para će se podići. Kada se ovo ponavlja više puta, para može vremenom oštetiti elektroniku radne ploče, piše Mondo.

3. Pravo vreme

Ako ostavite vrata zatvorena, toplota će se zadržati u mašini za pranje veša, što će pomoći da se vaše posuđe brže osuši. Najbolje vreme za otvaranje mašine za pranje sudova je 15 do 30 minuta nakon završetka pranja. Ako ostavite mašinu za pranje sudova zatvorenu predugo, može doći do kondenzacije na sudovima. I to bi ih moglo učiniti manje čistima.

