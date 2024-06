Niste na vreme izvadili meso iz zamrzivača? Odledite ga za 5 minuta uz ovaj sjajan trik

Spremate ručak, shvatili ste da je meso najbolji izbor, ali ste zaboravili da ga izvadite iz zamrzivača?

Možete da se poslužite mikrotalasnom pećnicom, ali onda postoji mogućnost da meso prepečete. Zato primenite ovaj genijalan trik.

Uzmite dve metalne posude. Jednu okrenite naopako i na nju stavite meso, na koje ćete onda položiti drugu posudu i napuniti je vrelom vodom. Sačekajte samo 5 do 10 minuta i to je to.

Znate li u čemu je trik?

Trik je u tome da je metal, naročito aluminijum, odličan provodnik toplote. Voda u loncu koji je na mesu rasporediće toplinu po celoj površini mesa i zato će se brže odmrznuti.

Dakle, toliko prosto da je smešno, a znači puno domaćicama u nevolji.

